Mekaniker till Cranepartner | Göteborg

Är du en problemlösare med skruvmejseln i ena handen och multimetern i den andra? Vill du arbeta med tunga maskiner och samtidigt ha ett jobb med frihet under ansvar? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Cranepartner! Cranepartner är Sveriges generalagent för italienska Magni - en ledande tillverkare av teleskoplastare för entreprenad, industri och lantbruk.
Nu söker vi en duktig mekaniker med erfarenhet från entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.
Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparation och underhåll av entreprenadmaskiner, främst kranar och lyftutrustning. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, med utgångspunkt från hemmet och servicebil. Tjänsten innebär resor och övernattning minst en gång i veckan.
Arbetsuppgifter:
* Felsökning och reparation av teleskoplastare och entreprenadmaskiner
* Felsökning av mekaniska, hydrauliska och elektriska system
* Service ute hos kund med servicebil
* Påfyllning av servicedelar från verkstaden i Hisings Backa
* Läsa och tolka elscheman och hydrauliska scheman
* Kommunikation på engelska i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att meka med entreprenadmaskiner, grävmaskin, traktor eller liknande. Du är praktiskt lagd, självgående och gillar att lösa problem.
Krav:
* Erfarenhet av entreprenadmaskiner
* Körkort B
* God engelska i tal och skrift
* Kunskap i elschema, hydraulik och mekanik
Meriterande:
* Kunskaper i italienska
* Körkort BE
Vi erbjuder
* Ett varierande arbete med frihet under ansvar
* Konkurrenskraftiga villkor och bra förmåner
* Företagshälsovård som inkluderar hela familjen
* Kollektivavtal
* Servicebil Volkswagen Amarok
* En trivsam arbetsmiljö i ett engagerat team
Varför Cranepartner?
Hos oss får du vara med och bygga upp något stort i ett mindre, sammansvetsat team. Vi har en familjär stämning, korta beslutsvägar och ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxt.
Om Cranepartner
Cranepartner är Sveriges generalagent för italienska Magni - en ledande tillverkare av teleskoplastare för entreprenad, industri och lantbruk. Vi erbjuder ett komplett koncept från finansiering till service och support, med ett rikstäckande nätverk av servicepartners och ett stort lager av maskiner, utrustning och reservdelar. Vi har kontor och reservdelslager i Göteborg (Hisings Backa) samt showroom och verkstad i Kristianstad. Vår verkstad är fullt utrustad med egen lackeringsbox och ett dedikerat team.
Ansök redan idag!
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök nu" bredvid eller på jeffersonwells.se. Där bifogar du ditt CV och personliga brev. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.eller brev. Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta Jefferson Wells webbsupport på 0771-559920 eller via mail: contactcenter@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor ang tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fia Fagerlund på fia.fagerlund@jeffersonwells.se
Gå gärna in på LinkedIn och lägg till Fia Fagerlund.
Välkommen med din ansökan!
Jefferson Wells som ingår i Manpower Group är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Kanske är det via oss som du hittar ditt drömjobb? Välkommen att registrera ditt CV och söka någon av våra tjänster på www.jeffersonwells.se.se
