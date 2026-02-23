Mekaniker till Cramo
Cramo AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sigtuna
2026-02-23
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Mekaniker arbetar du både med planerade arbeten så som returkontroll, service och mer akuta åtgärder främst på kompressorer och elverk. I tjänsten använder du din erfarenhet, kunskap och ditt fokus på kvalitet för att hjälpa våra kunder och depåer med alla typer av arbeten. Du kommer arbeta självständigt med allt från planläggning, felsökning, reparationer och dokumentation.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)
Erfarenhet av att ha arbetat som mekaniker på lift- och anläggningsmaskiner, samt har kunskap om mekanik och hydraulik på liknande produkter eller i verkstadsmiljö
Van att söka information och ta till dig av instruktioner på både svenska och engelska
B-körkort
Meriterande med truckkort, traverskort, maskinförarbevis eller heta arbeten.
Du tar ansvar och levererar hög kvalitet i ditt arbete. Vi vill att våra kunder pratar om dig som en person de känner förtroende för och som kommer att hantera alla situationer, även de stressiga, med självtillit och en vilja att kunden ska bli nöjd. Uppstår problem behöver du ta tag i det, berätta och söka information och stöttning i att hitta en lösning. Det ger nöjda och återkommande kunder. Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9759211