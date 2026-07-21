Mekaniker till Berners Bilverkstad i Åre
Berners Person - och Transportbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Åre Visa alla maskinreparatörsjobb i Åre
2026-07-21
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Är du utbildad fordonstekniker eller mekaniker och vill arbeta med några av marknadens ledande bilmärken? Nu söker vi på Berners en ny kollega till vår auktoriserade verkstad i Åre.
Om jobbet
Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där kompetens, engagemang och kundfokus står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas i yrket samtidigt som du har både naturen och nöjeslivet in på knuten.
Som fordonsmekaniker arbetar du med varierande och utvecklande arbetsuppgifter, bland annat:
Servicearbeten
Reparationer och elarbeten
Diagnos och felsökning
För dig som är relativt ny i yrket finns möjlighet att successivt utvecklas mot mer avancerade arbetsuppgifter genom vidareutbildning och stöd från erfarna kollegor. Har du redan gedigen erfarenhet kommer du direkt att få arbeta med mer komplexa arbetsuppgifter.
Om teamet
Vår verkstad i Åre är en mindre anläggning med fyra tekniker och två servicerådgivare. Det innebär nära samarbete och stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet. Här blir du snabbt en viktig kugge i verksamheten.
Vi är auktoriserad verkstad för märken inom Volkswagen-koncernen, men tar emot kunder och fordon av alla märken.
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har B-körkort
Har god datorvana
Har ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
Det är meriterande om du har några års erfarenhet som fordonsmekaniker, särskilt inom felsökning och el.
Som person är du lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar och hjälpa till där det behövs. Du arbetar noggrant och strukturerat, samtidigt som du är flexibel och självgående.
Eftersom vi arbetar nära våra kunder är det viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och har ett professionellt kundbemötande. Du bidrar med positiv energi, samarbetsvilja och glada skratt i teamet!
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Ansökan: Ansökan är öppen till 23 augusti. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102432-2109839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Årevägen 132 (visa karta
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837 52 ÅRE Arbetsplats
Berners Jobbnummer
10008340