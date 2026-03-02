Mekaniker sökes till Göteborg
Jovi Konsult AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-03-02
Är du en driven och självständig mekaniker som söker en framåt arbetsplats? Vi söker nu mekaniker som vill arbeta inom fordonsindustrin. Rollen innebär att utföra underhåll, reparationer och felsökningar på olika fordon. Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Utföra regelbundet underhåll och reparationer på fordon.
Diagnostisera och lösa tekniska problem effektivt.
Samarbeta med andra mekaniker och tekniker för att lösa komplexa tekniska problem.Bakgrund
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom fordonsindustrin eller liknande bransch.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och manualer.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311112-1867873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9770791