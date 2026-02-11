Mekaniker sökes Lastbilar och Personbilar

DNS23 Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-02-11


Mekaniker sökes - Lastbilar och Personbilar
Vi söker en kunnig och självgående mekaniker för både lastbilar och bilar. Hos oss får du ett omväxlande jobb där du både arbetar i verkstaden och ute på vägarna.

Dina arbetsuppgifter
Identifiera och lösa mekaniska problem
Felsökning, diagnostik och datorbaserade diagnoser
Service och reparationer av både tunga och lätta fordon
Utryckning och arbete ute på vägarna vid behov
Dokumentation enligt rutiner

Krav och kvalifikationer
Erfarenhet eller utbildning som mekaniker för lastbilar och/eller personbilar
God datorvana för diagnosprogram
Körkortskategorier: B, C och E
Språkkunskaper: makedonska, serbiska, bulgariska, grekiska, albanska och engelska
Noggrann, ansvarstagande och bra på att lösa problem

Vi erbjuder
En varierande arbetsdag både i verkstad och ute på fält
Trevligt team och stöd i arbetet
Möjlighet till utveckling inom rollen
Trygga anställningsvillkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller frågor till: dns23transport@gmail.com
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan!


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Arbetsgivare
DNS23 Transport AB (org.nr 559422-4338)
Exportgatan 17a (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
contact person
Maja Karatasheva Ristovska
dns23transport@gmail.com
0700463743

Jobbnummer
9737660

