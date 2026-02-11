Mekaniker sökes Lastbilar och Personbilar
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DNS23 Transport AB i Göteborg
Mekaniker sökes - Lastbilar och Personbilar
Vi söker en kunnig och självgående mekaniker för både lastbilar och bilar. Hos oss får du ett omväxlande jobb där du både arbetar i verkstaden och ute på vägarna.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Identifiera och lösa mekaniska problem
Felsökning, diagnostik och datorbaserade diagnoser
Service och reparationer av både tunga och lätta fordon
Utryckning och arbete ute på vägarna vid behov
Dokumentation enligt rutiner
Krav och kvalifikationer
Erfarenhet eller utbildning som mekaniker för lastbilar och/eller personbilar
God datorvana för diagnosprogram
Körkortskategorier: B, C och E
Språkkunskaper: makedonska, serbiska, bulgariska, grekiska, albanska och engelska
Noggrann, ansvarstagande och bra på att lösa problem
Vi erbjuder
En varierande arbetsdag både i verkstad och ute på fält
Trevligt team och stöd i arbetet
Möjlighet till utveckling inom rollen
Trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Skicka din ansökan eller frågor till: dns23transport@gmail.com
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: dns23transport@gmail.com Arbetsgivare DNS23 Transport AB
(org.nr 559422-4338)
Exportgatan 17a (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maja Karatasheva Ristovska dns23transport@gmail.com 0700463743 Jobbnummer
