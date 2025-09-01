Mekaniker/servicetekniker till MJM Powersports
2025-09-01
OM OSS:
Vill du bli en del av vårt gäng på MJM Powersports i Gällivare? Vi en av de största BRP-återförsäljarna i Sverige och ledande inom powersportsbranschen.
Vi är inne på vårt nionde verksamhetsår och omsätter ca 160 Mkr/år. Vi är 23 anställda fördelat på serviceverkstad, fordonsförsäljning (snöskotrar, ATV, båtar, släp m.m.) butik (skog- och trädgård, kläder, personlig utrustning, cyklar m.m.) marknad och lager.
I vår auktoriserade serviceverkstad utför vi service och reparationer av Lynx, Ski-Doo, Can-Am, Sea-Doo, Scott eRIDE, Honda Power Equipment, Honda Marine, Evinrude, Husqvarna och Briggs & Stratton.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en noggrann mekaniker/servicetekniker med erfarenhet /utbildning och vilja att lära sig vår verksamhet och våra produkter.
Erfarenhet av arbete med el-fordon är meriterande.
Produktutbildning kommer du få av oss och av våra leverantörer. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter är att utföra service och reparationer av ovan nämnda märken och ingå i vårt verkstadsteam som består av mekaniker/servicetekniker, montörer och verkstadschef.
Dina arbetstider är mån-fre kl. 07-16, lönesättningen är individuell.
ANSÖK NU!
Vi vill anställa så fort som möjligt och intervjuar löpande.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person vilket kan innebära före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att få in din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: service@mjmpowersports.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJM Powersports AB
(org.nr 559072-7052), http://www.mjmpowersports.se
Metallvägen 12 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
