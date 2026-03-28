Mekaniker / reparatör till mobila maskiner
2026-03-28
JME utökar - är du vår nästa fältmekaniker?
Vi söker dig som har några års erfarenhet i yrket och som trivs med både självstandigt arbete och att samarbeta i lag. Du är en person som möter vardagens utmaningar med ett leende, är lösningsorienterad och har ett genuint tekniskt intresse.

Om tjänsten
Som fältmekaniker hos JME arbetar du mestadels ute på fältet men även i verkstad med service, reparationer och underhåll av maskiner. Arbetet är varierande och kräver både teknisk kunskap och en god förmåga att hitta lösningar på plats hos kund. Du är en del av företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa förtroende och trygghet hos våra kunder. Vi arbetar främst med lantbruk samt entreprenadmaskiner, men skogsmaskiner förekommer vilket det också kan bli mer av.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 3 års erfarenhet som mekaniker eller liknande roll.
• Goda kunskaper inom hydraulik, svetsning och elektronik.
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturera ditt eget arbete . Ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt.
• B-körkort, BE är meriterande.
Vi erbjuder dig:
• En varierande vardag med stort eget ansvar.
• Möjlighet att jobba med modern teknik och spännande projekt.
• En arbetsplats med stark teamkänsla och korta beslutsvägar.
Kompetensutveckling och goda framtidsmöjligheter.
Vill du vara med på vår resa? Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande
Maila cv och personligt brev till joel@imeservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: joel@jmeservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsökande". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JME service
Sutaremåla 208 (visa karta
)
373 38 HOLMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825504