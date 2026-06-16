Mekaniker/reparatör
Hr-Kompassen Norrbotten AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-06-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hr-Kompassen Norrbotten AB i Luleå Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Hydraulikmontage söker nu en eller ett par hydraulikmontörer till vårt team i Luleå. Vi arbetar med montage, service och installation av hydrauliska system för industrin. Hos oss får du arbeta i en varierande roll med både verkstadsarbete och arbete ute hos kund.Dina arbetsuppgifter
Montering av hydraulslangar och komponenter
Installation och service av hydrauliska system
Felsökning och reparation
Arbete i verkstad samt ute hos kund
Samarbete med kollegor och kunder
Vi söker dig som
Har erfarenhet av hydraulik och/eller mekanik
Har tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort
Kan arbeta både självständigt och i teamÖvrig information
Arbetet innebär resor och att man behöver ligga över på annan ort någon natt då och då.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till rekryterare jessica@hrkompassen.se
. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor ring Jessica, tfn: 0730 52 66 30
Vi har i denna rekrytering redan gjort vårt val av rekryteringskanaler och samarbetspartners och undanber oss därför vänligen men bestämt all kontakt från rekryteringsföretag, annons-försäljare och andra leverantörer av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: jessica@hrkompassen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hydraulikmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompassen Norrbotten AB
(org.nr 556970-4603), http://hydraulikmontage.se
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hydralikmontage Jobbnummer
9967009