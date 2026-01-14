Mekaniker & Lastbilschaufför
RALLCO AB SÖKER Mekaniker/Lastbilschaufför - DELAD TJÄNST I MALMÖ
Vill du ha en varierad arbetsdag där du både får köra tung lastbil och arbeta praktiskt i verkstaden?
Rallco AB i Malmö söker nu en Mekaniker/lastbilschaufför till en delad tjänst, där du tillsammans med en kollega växlar mellan att köra transporter och att arbeta som mekaniker i vår verkstad.
Detta är ett perfekt jobb för dig som trivs med omväxling, vill ha ett nära samarbete i vardagen och gillar att växla mellan problemlösning i verkstaden och kundkontakt ute på vägarna.
Arbetsuppgifter - En kombinerad roll
Som en av två i ett delat arbetsupplägg kommer du och din kollega gemensamt lösa vardagen.
1. Lastbilskörning
Transport av liftar, minikranar och annat uthyrningsmaterial till och från kunders arbetsplatser.
Körning sker främst med tung lastbil (C-kort) samt ibland med bil och släp (BE-kort).
Du möter kunder dagligen och är en viktig del av vår serviceupplevelse.
2. Mekanikerarbete i verkstaden
Reparation och service av liftar och annan utrustning.
Reparation och service av fordon.
Felsökning inom hydraulik, mekanik och el.
Arbetet sker i huvudsak med start och slut av arbetsdagen på Rallco Lundavägen 147 i Malmö.
Vem är du?
För att trivas i denna delade tjänst är du flexibel, organiserad och gillar att ha flera olika arbetsuppgifter under dagen. Du är professionell, kommunikativ och serviceinriktad - både i mötet med kunder och i samarbetet med din närmaste kollega.
Krav - Lastbilskörning
C-körkort
YKB
E-kort är meriterande
Krav - Mekaniker
Erfarenhet av hydraulik eller annan relevant mekanisk kompetens
Noggrann, ansvarstagande och självgående med vilja att utvecklas
Erfarenhet som mekaniker, gärna några år
Meriterande
Erfarenhet av liftar, truckar, kranar eller liknande utrustning
Erfarenhet av reparationer av lätta lastbilar eller tunga fordon
Kunskap inom felsökning av hydraulik, el-scheman och elsystem
Om Rallco AB
Rallco grundades 1968 och har idag sin bas i Malmö. Vi hyr ut liftar och tillhörande utrustning samt erbjuder utbildningar kopplade till våra produkter.
