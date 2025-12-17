Mekaniker, Motorcykelmekaniker , Tekniker
2025-12-17
Tjänsten innefattar sedvanligt arbete på en Mc-ATV-Snöskoter verkstad.
Hos oss finns en rolig och utvecklande mix av arbetsuppgifter. I huvudsak kommer du att utföra service, reparationer, felsökning samt förebyggande underhåll på Mc och ATV och snöskoter, främst av våra fabrikat vi säljer Harley-Davidson- KTM - Cf Moto -Polaris - Brenderup släpvagnar. Men även övriga kända märken.
Arbetet utförs i vår fräscha välutrustade märkesverkstad.
Med hög kvalité på utförda arbeten, och såväl som sättet vi tar hand om våra kunder på.
Vi jobbar i en säsongsbransch vilket gör att tempot skruvas upp under våren och sommaren, så det är viktigt att du är stresstålig och gillar ett högt tempo.
Vi känner stor stolthet i det vi gör och värnar om att ge utomordentlig service till våra kunder och vi tror att du känner likadant.
Vi ser gärna att du har någon form av serviceteknisk utbildning i grunden.
Och/eller har erfarenhet av att reparera och utföra service på motorcyklar, maskiner eller andra typer av fordon .
Du kommer att få jobba med branschens finaste produkter.
Vi kommer att certifiera dig som mekaniker för dessa varumärken.
Du kommer att ha möjlighet att över tid gå utbildningar, som vi bekostar så du blir en certifierad Märkes mekaniker för våra varumärken.
Tjänsten avser heltid, tillsvidareanställning med månadslön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns ,vi berättar gärna mer när vi får chansen att träffas.Publiceringsdatum2025-12-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som brinner för att arbeta med fordon.
Du är engagerad, strukturerad, effektiv och ansvarsfull.
Du är stolt i ditt yrkesutövande och värdesätter hög arbetskvalité och nöjda kunder. Eftersom tjänsten innehåller såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt utåtriktad och har god
samarbetsförmåga, även under tidspress.
Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och trivs i enflexibel arbetsmiljö.
Vid rekrytering kommer stor vikt att läggas vid ditt personliga engagemang.
Körkortsbehörighet B och A
( har du ej A-körkort bör du vara beredd att ta ett sådant med det snaraste för att kunna provköra de fordon du reparerar).
God datorvana och lätt att sätta dig in i nya system.
Behärskar engelska men framförallt svenska väl, i såväl tal som skrift för att bland annat kunna läsa manualer, hjälpa kunder med felsökning mm.
Tidigare erfarenheter inom service/reparationer med fordon är meriterande.
Arbetslivserfarenhet som mekaniker är en merit
Skriv: Ansökan Mekaniker i ämnesraden.
Vi kommer att göra intervjuer löpande och tjänsterna kan när som helst tillsättas.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
ansökan skickas med mejl
E-post: anders@jarvsomotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mkaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järvsö Motor AB
Industrivägen 22 (visa karta
827 51 JÄRVSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Anders Larsson anders@jcmotor.se 0706250420 Jobbnummer
