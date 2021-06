Mekaniker med kompetens inom maskinbearbetning - BillerudKorsnäs Skog & Industri AB - Maskinreparatörsjobb i Gävle

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle2021-06-28Är du vår nästa mekaniker med maskinbearbetningskompetens som tillsammans med teamet vill vara med på vår resa att bygga ett underhåll i världsklass?Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du aldrig blir riktig fullärd, med goda möjligheter att lära av kunniga kollegor. Arbetsgruppen består av mekaniker, maskinbearbetare, svetsare, hydraultekniker, ytskyddare och kompressortekniker samt koordinatorer som säkerhetsställer bra kvalitet på underhållet mot hela bruket. Du kommer närmast arbeta nära maskinbearbetningsgruppen och reparationsgruppen där du kommer tillverka och reparera vår roterande mekaniska utrustning. Detta arbete inom Underhållsorganisationen är på dagtid i Gävle. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom underhåll och drift och tillsammans jobbar ni för att säkerställa en hög tillgänglighet och driftsäkerhet i vår produktion.Arbetsuppgifterna omfattar reparation av all förekommande mekanisk roterande utrustning så som pumpar, växellådor samt maskinbearbetning av detaljer till förekommande utrustning. Du arbetar i en grupp med 6 erfarna medarbetare som har bra och gedigen erfarenhet av liknande arbete.Produktion Gävle tror på ett planerat och strukturerat underhåll. Arbetet inom gruppen sker därför under stort eget ansvar, där återrapportering och målstyrning är en naturlig del av det dagliga arbetet där säkerheten alltid står i centrum. Tjänsten kan komma att innefatta beredskap.2021-06-28Vi söker dig som är erfaren mekaniker/maskinbearbetare med lång erfarenhet av underhållsarbete inom mekanik och reparation. Med fördel har du en bakgrund inom industrin. Vi tror att du som söker har gymnasial utbildning inom industri, verkstad, fordonsmekanik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Meriterande är erfarenhet av datavana i din roll som mekaniker. B-körkort är ett krav.För att lyckas som underhållsmekaniker hos oss är du en problemlösare med en vilja att utvecklas, lära nytt och dela din kunskap med kollegor. Du är med fördel ordningsam, flexibel och serviceinriktad i en roll som kräver ett nära samarbete med kollegor på Gävle Bruk. Att du har ett högt säkerhetstänk ser vi som en självklarhet. Vi är väldigt härliga och trevliga och det är du med!Vi kan erbjuda ett varierat arbete där du ingår i ett team av underhållsmekaniker som gör skillnad.Kontakta ossFör mera information om tjänsten, kontakta Gruppchef Stina Persson på 0706595096.OBS! I den här rekryteringsprocessen har vi tagit ställning till övrig marknadsföring och rekryteringsbolag. Vi tackar vänligt men bestämt nej till att bli kontaktade gällande detta.Urval kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 15 augusti 2021.AnsökningsinformationUral och kandidatkontakt kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista dag för ansökan är 15 augusti 2021.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Billerudkorsnäs Skog & Industri AB5832627