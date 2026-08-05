Mekaniker Med Erfarenhet Av El Och Hydraulik
Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB / Maskinreparatörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungsbacka
2026-08-05
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Ditt nya arbete: Arbetet innefattar service och reparationer av kranar och lastväxlare. Du kommer att hantera både planerade och akuta åtgärder gällande reparationer, service och förebyggande underhåll. Arbetet är självständigt och variationsrikt med god möjlighet till personlig utveckling.
Din bakgrund: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som mekaniker med goda kunskaper inom el och hydraulik. Vi ser gärna att du har fordonstekniskt utbildning. B-körkort är ett krav men gärna även C behörighet. PC-vana är önskvärt.
Du är en flexibel, självgående och serviceinriktad person som är van att arbeta självständigt och som tycker om att träffa kunder och är beredd att ställa upp när det gäller. Att du har social kompetens ser vi som en självklarhet.
Vi erbjuder: En arbetsplats med ett utvecklande, självständigt och variationsrikt arbete som innebär att du får arbeta med olika typer av fabrikat och problemlösningar. Företaget präglas av nytänkande och vi värdesätter medarbetare som tar egna initiativ.
Tjänsten är heltid tillsvidare med sex månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker med goda kunskaper inom el och hydraulik
B-körkort
Meriterande
Fordonstekniskt utbildning
C-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: dennis@dennismaskin.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EL OCH HYDRAULIK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB
(org.nr 556700-3230), http://www.dennismaskin.com
Lantmannagatan 7 (visa karta
)
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensson Maskin & Fordonsservice AB, Dennis Kontakt
Dennis Svensson dennis@dennismaskin.com 030051922 Jobbnummer
10023688