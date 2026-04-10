Mekaniker med driv sökes - frihet, variation och tunga maskiner!
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Ikett söker nu efter en driven och engagerad mekaniker inom tyngre fordon/maskiner till vår kund i Trelleborg!
Vill du ha ett jobb där du slipper monotona dagar och istället får arbeta med kraftfulla maskiner, lösa problem och vara ute på fält? Då har vi den perfekta rollen för dig!
Vi söker nu en mekaniker till en varierande och utvecklande tjänst där du får kombinera verkstadsarbete med arbete ute hos kund. Du kommer att arbeta brett - allt från service och reparation av verktyg och pumpar till grävmaskiner och andra tunga fordon.
Det är ett praktiskt och fysiskt arbete där du får ta i, bli smutsig och jobba i alla väder - men också ett jobb där du verkligen ser resultatet av det du gör och får utmana din problemlösningsförmåga på fält.
Arbetstid är dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse. Profil
För rollen söker vi dig som:
• Har ett stort intresse för maskiner, fordon och teknik
• Gillar att lösa problem och tänka själv - du hittar egna lösningar
• Trivs med att arbeta på fält, oavsett väder
• Har erfarenhet av mekanik, hydraulik och/eller el (meriterande)
• Utbildning eller tidigare erfarenhet av tyngre maskiner och fordon privat eller yrkesmässigt.
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är din nyfikenhet, driv och vilja att utvecklas!
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com
9847461