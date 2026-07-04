Mekaniker lantbruk - Linköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-07-04
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, Åtvidaberg
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, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Mekaniker till ett väletablerat och konfidentiellt företag i Linköping inom lantbruksmaskiner och service!Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
Företaget är en etablerad aktör inom försäljning, service och reparation av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Verksamheten kännetecknas av hög teknisk kompetens, stark laganda och ett stort fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Här erbjuds en stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och en varierad vardag i en tekniskt spännande miljö.
Om rollen
Som mekaniker arbetar du med service, felsökning och reparation av lantbruksmaskiner och tillhörande utrustning. Arbetet är varierande och innefattar både verkstadsarbete och fältservice ute hos kund. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, problemlösning och tekniskt kunnande står i centrum.
Du kommer att arbeta med både planerat underhåll och akuta reparationer, där din förmåga att snabbt identifiera och lösa tekniska problem är avgörande. Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och som gillar att arbeta nära maskiner och teknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service, felsökning och reparation av lantbruksmaskiner
Underhåll och reparation av hydraulik, mekanik och elsystem
Fältservice hos kund vid behov
Genomföra felsökning med diagnosverktyg
Montering och installation av nya komponenter
Dokumentation av utfört arbete
Bidra till förbättring av arbetsrutiner och serviceprocesser
Kontakt med kunder i samband med serviceärenden
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har erfarenhet som mekaniker, gärna inom tunga fordon, lastbilar eller entreprenadmaskiner
Det är meriterande om du har arbetat med lantbruksmaskiner
Har god förståelse för hydraulik, mekanik och/eller el
Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har B-körkort (krav)
Är serviceinriktad och har lätt för kundkontakt
Kan hantera ett varierat arbetstempo och prioritera arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har erfarenhet av diagnossystem, arbete i verkstadsmiljö samt utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar kunden i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Linköping (visa karta
)
581 28 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9992620