Mekaniker Laholm
Liljekvists Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Laholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Laholm
2026-01-28
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liljekvists Motor AB i Laholm
, Halmstad
, Ängelholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Liljekvists Motor AB saluför några av marknadens starkaste och mest attraktiva varumärken. Kärcher proffsmaskiner, Husqvarna, Gardena, Klippo, CF Moto samt Aspen. Vi erbjuder arbetsmaskiner och redskap för Industri, Lantbruk, Skog, Park, och trädgård. Vårt koncept bygger på att erbjuda rätt produkt för varje utmaning, oavsett om kunden är konsument eller yrkesarbetande entreprenör med flera anställda. Våra professionella serviceverkstäder säkerställer att våra kunders arbetsredskap alltid fungerar på bästa sätt. Vi tar ansvar för ett glädjefyllt och problemfritt ägande. Bolaget är familjeägt och bedriver sin verksamhet från filialerna i Laholm och Halmstad. Liljekvists har även en utvecklad webbhandel.
Vi söker dig som;
• Har erfarenhet av arbete som mekaniker i samma eller liknande bransch. Vi ser gärna att du har skruvat med tvättar och andra bensindrivna maskiner såsom motorsågar, handgräsklippare och fyrhjulingar.
• Kan använda dator utan problem då vi skriver arbetsorderna här och letar reservdelar i sprängskisser.
• Innehar B-körkort
Personlighetsprofil:
• Goda medarbetaregenskaper
• Servicekänsla, drivkraft och engagemang
• Förmåga att arbeta självständigt
• Ansvarsfull
• Ordningsam
Dina arbetsuppgifter blir att serva och reparera alla typer av trädgårdsmaskiner.
Vi kräver att du kan svenska i tal och skrift.
Fast månadslön gäller och tillträde 1 mars 2025. Vi har intervjuer löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före annonsens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: personal@liljekvists.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Laholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljekvists Motor AB
(org.nr 556331-8293)
Industrigatan 14 (visa karta
)
312 34 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Sandra Ralph personal@liljekvists.com 0430690236 Jobbnummer
9709400