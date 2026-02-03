Mekaniker inom reservkraft
C-Elec AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falkenberg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Falkenberg
2026-02-03
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C-Elec AB i Falkenberg
Är du vår nästa Mekaniker inom Reservkraft?
Vill du jobba med teknik som bara måste fungera? Vi söker en händig och lösningsorienterad mekaniker som vill säkra Sveriges infrastruktur genom installation och service av reservkraftaggregat.
Om rollen
Som mekaniker hos oss får du en varierad vardag där du kombinerar finlir med rejäla tag. Du kommer främst att arbeta med:
Nyproduktion & Montage: Installation av dieselmotorer och generatorer i specialbyggda containrar.
Service & Underhåll: Planerad service, felsökning och reparationer av befintliga anläggningar ute hos kund.
Driftsättning: Säkerställa att allt från kylsystem till bränsletillförsel lirar perfekt innan skarpt läge.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har "skruvandet" i blodet. Kanske har du bakgrund som tungmekaniker, bilmekaniker eller arbetat med entreprenadmaskiner.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av dieselmotorer och mekaniskt arbete.
Grundläggande kunskaper inom el.
En inställning där du tar ansvar för kvaliteten i varje bult.
Varför vi?
Hos oss får du en trygg arbetsplats med högt i tak och kollegor som ställer upp för varandra. Du får arbeta med välkända varumärken och kritisk teknik som gör skillnad på riktigt - från sjukhus till datacenter.
Låter det som ditt nästa steg? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post
E-post: info@celec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C-Elec AB
(org.nr 556072-5755) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
C-Elec AB Kontakt
Joakim Maynard joakim.maynard@celec.se 0346734001 Jobbnummer
9718941