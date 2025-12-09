Mekaniker HVE eller HVT
2025-12-09
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda , CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar . Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den person en vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil!
Vi söker nu en personbilstekniker med inriktning HVE till vår Din Bil anläggning i Landskrona. Har du en passion för bilar och drivs du av att jobba med kvalitet? Sporras du av att arbeta med duktiga och trevliga kollegor? Då kan du vara den tekniker vi söker!
Dina uppgifter
Som HVE Tekniker kommer du att utföra byten av batterier, byten av moduler, reparation av batterier, felsökning och diagnos. Du kommer även utföra traditionella mekaniska jobb, byte av detaljer elektronikjobb och reparationer. Det är en självklarhet för dig att följa standards och företagets kvalitetspolicy samt säkerhets-, miljö- och arbetsmiljöregler.
Din erfarenhet
Du som söker har en flerårig dokumenterad erfarenhet av mekaniskt arbete på personbilar. Erfarenhet av arbete med våra koncernmärken är meriterande. Är du även HVT och HVE utbildad är det högst meriterande. Utöver ditt tekniska kunnande är du van vid att själv söka information och ta till dig skriftliga instruktioner. En förutsättning för arbetet är att du har datavana. Det är meriterande om du har erfarenhet av datasystem såsom Odis och Elsa. Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift samt engelska för att bland annat kunna läsa manualer. Du har minst B-körkort.Publiceringsdatum2025-12-09Dina personliga egenskaper
Du är driven, självgående och strukturerad. Eftersom tjänsten innehåller olika arbetsuppgifter samt såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt utåtriktad och har god samarbetsförmåga, även under tidspress. Du tycker om utmaningar och arbetar ihärdigt till arbetsuppgiften är slutförd.
Vårt erbjudande till dig
Din Bil är så mycket mer än bara bilar. Genom förmånliga medarbetarerbjudanden och kompetensutveckling vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för dig som jobbar hos oss. Läs mer på Karriär - vårt erbjudande | Din Bil
Friskvård Kollektivavtal Utbildning Personalrabatter
Vi ser fram emot att veta mer om dig i din ansökan innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef. Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
