Mekaniker/Golfbanearbetare
2025-10-30
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Visa alla jobb hos Falköpings Golfklubb AB i Falköping
Vill du bli en i teamet i Falköpings GK?
Falköpings golfklubb är en 27-håls bana i lätt kuperad parkmiljö, vackert belägen vid Berga egendom ca 10 km norr om Falköping. Banan passar alla kategorier spelare i en välkomnade miljö, där strävan alltid är en bättre spelupplevelse för alla!
Falköpings golfklubb är kommunens största idrottsförening och har ca 1200 medlemmar, klubben är mycket uppskattad både bland medlemmar och gäster. Vi har höga ambitioner i vårt arbete för att föra klubben in i framtiden. Vi söker nu en golfbanearbetare med mekanikererfarenhet som är driven och engagerad i sitt arbete med banan och maskinparken.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår skötsel, vård och utveckling av våra banor och grönytor under högsäsong och att ansvara för att vår maskinpark och verkstad håller högsta klass när det gäller underhåll, skötsel, slipning och reparationer. Du utvecklar och implementerar skötselprogram av vår maskinpark. Då målet också är att robotisera klippningen av grönytor vår verksamhet så ingår även utveckling, underhåll och daglig skötsel av klipprobotar.
Kvalifikationer
Du har dokumenterad erfarenhet som mekaniker eller i en liknande roll inom underhåll och skötsel av golf- eller lantbruksmaskiner. Tidigare erfarenhet av skötsel av grönytor eller golfbanor är ett krav. Spelar du golf det meriterande. Körkort är ett krav.
Egenskaper
Du är en trygg, självständig, lösningsorienterad och är en effektiv medspelare i teamet. Din närmsta chef är vår Banchef. I ditt arbete med klubbens maskiner är du en mästare på att felsöka och hålla maskinerna i toppskick. Du är tekniskt intresserad och har lätt för att se helheter, möjligheter och samband i verksamheten. Du lär dig och tar till dig nya tekniker och förstår hur de kan användas. Du förstår och tänker golf och kan hantera alla maskiner under högsäsong.
Anställning
Tjänsten omfattar heltidstjänst, beroende på säsongsvariationer kommer tjänsten att omfattas av årsarbetstid. Anställningen inleds med provanställning 6 månader och löper därefter tills vidare. Sista ansökningsdag 2025-12-14, men intervjuer sker löpande. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Klubbchef Anna Ingemarsson på telefon 0515-312 70 alt. anna@falkopingsgk.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: anna@falkopingsgk.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Golfklubb AB
(org.nr 556859-3601)
521 02 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
