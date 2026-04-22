Mekaniker / Fordonstekniker
Abris Snö O Sjöservice AB / Maskinreparatörsjobb / Leksand Visa alla maskinreparatörsjobb i Leksand
2026-04-22
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abris Snö O Sjöservice AB i Leksand
, Mora
, Malung-Sälen
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Mekaniker sökes till vår butik i Leksand!
Är du en praktiskt lagd problemlösare som gillar motorer och teknik? Då kan du vara vår nästa kollega!
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och kunnig mekaniker till vår verksamhet i Leksand. Hos oss får du arbeta med ett varierat sortiment. se mer på www.abris.se
Arbetsuppgifter
Service, reparation och montering av maskiner
Felsökning och diagnostik
Kundkontakt vid behov
Du kommer jobba med:
Snöskotrar, fyrhjulingar, båtmotorer, gräsklippare m.m.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker eller liknande
Är noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och passar tider.
Trivs med både självständigt arbete och i grupp
Plats: Leksand
Ansök redan idag!
(Tjänsten kan tillsättas innan sista datum för ansökan)
Skicka din ansökan till info@abris.se
Märk mejlet med: Mekaniker Leksand Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@abris.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Leksand". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abris Snö O Sjöservice AB
(org.nr 556330-1067)
Olsvedsvägen 21 (visa karta
)
793 32 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abris Snö & Sjöservice AB Leksand Jobbnummer
9868869