Mekaniker / Fordonstekniker

Abris Snö O Sjöservice AB / Maskinreparatörsjobb / Leksand
2026-04-22


Visa alla maskinreparatörsjobb i Leksand, Gagnef, Rättvik, Borlänge, Falun eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Abris Snö O Sjöservice AB i Leksand, Mora, Malung-Sälen, Älvdalen eller i hela Sverige

Mekaniker sökes till vår butik i Leksand!
Är du en praktiskt lagd problemlösare som gillar motorer och teknik? Då kan du vara vår nästa kollega!
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och kunnig mekaniker till vår verksamhet i Leksand. Hos oss får du arbeta med ett varierat sortiment. se mer på www.abris.se
Arbetsuppgifter
Service, reparation och montering av maskiner
Felsökning och diagnostik
Kundkontakt vid behov
Du kommer jobba med:
Snöskotrar, fyrhjulingar, båtmotorer, gräsklippare m.m.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker eller liknande
Är noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och passar tider.
Trivs med både självständigt arbete och i grupp
Plats: Leksand
Ansök redan idag!
(Tjänsten kan tillsättas innan sista datum för ansökan)
Skicka din ansökan till info@abris.se
Märk mejlet med: Mekaniker Leksand

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@abris.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Leksand".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abris Snö O Sjöservice AB (org.nr 556330-1067)
Olsvedsvägen 21 (visa karta)
793 32  LEKSAND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Abris Snö & Sjöservice AB Leksand

Jobbnummer
9868869

Prenumerera på jobb från Abris Snö O Sjöservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Abris Snö O Sjöservice AB: