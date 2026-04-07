Mekaniker / Diagnostekniker till Gotlandsbuss
2026-04-07
Vill du arbeta med avancerad felsökning och teknik i en verksamhet där kvalitet och säkerhet står i fokus? Gotlandsbuss söker nu en mekaniker med stark diagnoskompetens till vår verkstad i Visby.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Gotlandsbuss söker nu en mekaniker med god kompetens inom felsökning och diagnos till vår verkstad i Visby. Tjänsten är en kombinerad roll där du både arbetar praktiskt med service och reparationer samt mer avancerad teknisk felsökning av våra bussar och fordon.
Vi driver verkstaden i egen regi och befinner oss i en utvecklingsfas där struktur, kvalitet och tekniskt kunnande är i fokus. Rollen ställer höga krav på teknisk kompetens, noggrannhet och ansvarstagande. Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och struktur är avgörande.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med:
Service, underhåll och reparation av bussar och övriga fordon
Felsökning och diagnos av mekaniska, elektriska och elektroniska system
Avancerad felanalys och framtagning av åtgärdsförslag
Förebyggande underhåll enligt fastställda intervaller
Förberedelser inför besiktning
Dokumentation av utfört arbete enligt rutiner
Rapportering av avvikelser, brister och säkerhetsrisker
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med verkstadssamordnare och kollegor i verkstaden.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av felsökning och diagnosarbete
God teknisk förståelse för moderna fordonssystem
B-körkort
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta strukturerat med felsökning och kan hantera flera typer av tekniska system parallellt.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete med tunga fordon eller buss
Erfarenhet av glasarbeten (byte av rutor samt lagning av stenskott)
Kunskap om brandskyddssystem, exempelvis Fogmaker, samt relevanta certifikat (t.ex. gas- eller brandintyg)
Kunskap inom el-, styr- och diagnossystem på fordon
Truckkort och/eller erfarenhet av att köra hjullastare
D-körkort
Erfarenhet av arbete till sjöss som reparatör, gärna med flera års erfarenhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett starkt tekniskt intresse och gillar att lösa problem
Arbetar strukturerat och metodiskt, särskilt vid felsökning
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Trivs i en miljö med höga krav på kvalitet, tempo och leverans
Har förståelse för att ditt arbete direkt påverkar trafiken och våra resenärer, och agerar därefterÖvrig information
I denna tjänst kan bakgrundskontroll komma att genomföras
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras i samband med anställning
Gotlandsbuss tillämpar alkohol- och drogpolicy, vilket innebär att tester kan förekomma
Vi erbjuder
En varierad och tekniskt utvecklande roll
Möjlighet att arbeta med moderna bussar och fordon
En verksamhet i utveckling där du får vara med och påverka
Om Gotlandsbuss
Gotlandsbuss AB är ett lokalt förankrat bussbolag som grundades 2007 genom ett samarbete mellan gotländska entreprenörer. Genom samverkan och bred kompetens har bolaget utvecklats till en viktig aktör inom kollektivtrafiken på Gotland.
Vi bedriver linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik i samverkan med Bivab och är en central del av öns vardag där vi varje dag hjälper människor att ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Vår verksamhet präglas av lokal stolthet, samarbete och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och service. Med erfarna medarbetare och moderna fordon arbetar vi för att leverera trygga och hållbara transporter, varje dag.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Referenser kommer att begäras i samband med rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Daniel.pettersson@gotlandsbuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker / Diagnostekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotlandsbuss AB
Lundbygatan 12
621 41 VISBY
