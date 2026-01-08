Mekaniker/ Bilplåtslagare/ Bilskade- och karosserireparatör
Mikael Lund Automotive Group AB / Tunnplåtslagarjobb / Götene Visa alla tunnplåtslagarjobb i Götene
Lundgruppen skadecenter finns på tre orter i Skaraborg.
Vi söker nu ytterligare en bilplåtslagare eller mekaniker till vår anläggning i Götene.
Vi söker dig som har en hög kunskap om dagens moderna bilar där tidigare erfarenhet av högvoltsystem och felsökning är meriterande.
Vi är idag anslutna till Meca samt auktoriserade för Fiat och Mitsubishi, Opel, Honda, Mazda mfl.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bilplåtslagare / mekaniker på våra olika märken där allt från vanliga demontering monteringsarbeten till felsökning och arbete med högvoltsystem ingår även byte av svetsade detaljer ex. bakskärmar.
På vår anläggning i Götene kommer du att arbeta mot tydliga kvalitets och resultatmål.
Du kommer att ingå i ett redan starkt team med engagerad personal där strävan efter kvalité och framgång är den gemensamma nämnaren. Publiceringsdatum2026-01-08Kompetenser
Vi söker dig med tidigare arbetslivserfarenhet i en liknande roll där kunden är i fokus. Tidigare tjänster som bilplåtslagare/ mekaniker inom fordonsbranschen är meriterade. Fordonstekniks utbildning alternativt motsvarande eftergymnasial utbildning är ett krav. Du har goda data- och system-kunskaper och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten. Arbetsuppgifter
Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilplåtslagare hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Vi ser även att du är en problemlösare som drivs av att göra företagets kunder nöjda. Tjänsten innebär bilplåt, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena. Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, strukturerad, disciplinerad, effektiv i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom tjänsten innehåller blandade arbetsuppgifter samt såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt utåtriktad och har en god samarbetsförmåga, även i pressade situationer. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner, men har inga problem att själv tänka utanför ramarna när en utmaning behöver lösas. Du inser värdet av att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi kan erbjuda dig
Vi förstår att våra medarbetare är den viktigaste faktorn för vår framgång. Vi lägger därför stor vikt vid personalens välmående och arbetar aktivt för att bygga ett starkt lag och löpande individuell utveckling.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Anställningen är tillsvidare och på heltid i Götene.
Du arbetar efter ett överenskommet schema. Lönesättning är individuell.
Urvalsarbetet sker löpande och därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan via mail: jobb@lundgruppen.se
Ämnesrad: Bilplåtslagare Götene Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@lundgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilplåtslagare Götene". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mikael Lund Automotive Group AB
(org.nr 556761-4887), http://lundgruppen.se
Västerbyvägen 19 (visa karta
)
533 33 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundgruppen Götene Kontakt
Verksamhetsansvarig
Daniel Caesar daniel@lundgruppen.se 050113511 Jobbnummer
9673467