Mekaniker
Heidelberg Materials Cement Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2026-07-29
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Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
Generöst friskvårdsbidrag
Subventionerad lunch
Hälsokontroller
Gratis träning i vårt fräscha gym
Bonus
Om avdelningen
På underhållsavdelningen arbetar cirka 70 medarbetare inom förebyggande-, mekaniskt och elektriskt underhåll. Den här rollen ingår i ett av tre team som arbetar med mekaniskt underhåll.
Din roll
Vi erbjuder ett arbete i en av Europas största cementfabriker. Här får du möjlighet att utvecklas och arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en unik miljö. Som mekaniker kommer du att arbeta nära dina kollegor med felsökning och reparationer på allt från mindre maskiner till gigantiska ugnar och kvarnar. Du kommer få möjlighet att deltaga i projekt och förbättringar av driften och underhållets system. Beredskapstjänstgöring ingår i rollen.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv/att-jobba-pa-cementaPubliceringsdatum2026-07-29Profil
Du är en engagerad och lösningsfokuserad person som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att lyckas som ett team. För att må bra i rollen behöver du kunna arbeta fysiskt då våra mekaniker är rörliga och aktiva under arbetsdagen. Vi söker dig som är utbildad mekaniker eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av förebyggande eller avhjälpande underhåll inom industri, samt svetskunskap, ser vi det som meriterande.
Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar mångfald. Din personlighet är viktigast för oss.Så ansöker du
Tjänsten är tillsvidare på heltid, tillträde sker enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller chef för Mekaniskt underhåll William Forslund. Sista ansökningsdag är den 30 augusti, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864), https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv
622 48 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heidelberg Materials Cement Sverige Kontakt
Chef för Mekaniskt underhåll
William Forslund william.forslund@heidelbergmaterials.com +46708345586 Jobbnummer
10015412