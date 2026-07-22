Mekaniker
Bilbyter AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-07-22
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MEKANIKER LINKÖPING
Vill du bli vår nya kollega i vårt härliga team och arbeta med våra varumärken Hyundai & Nissan? Då kan denna tjänst som mekaniker hos Bilbyter vara något för dig!
Bilbyter AB värnar om en stark gemenskap där varje medarbetare spelar en viktig roll. Hos oss är kundnöjdheten alltid i fokus och vi letar efter dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och har en stark vilja att sätta kundens behov i centrum. Om du vill arbeta i en miljö där din kompetens uppskattas och där du har möjlighet att utvecklas, då är detta rätt plats för dig!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi söker dig, oavsett om du är kille eller tjej, som har några års erfarenhet som mekaniker eller har motsvarande kunskaper inom modern bilteknik. Du är en person som inte bara följer instruktioner utan också vågar ta egna initiativ för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt. Du kommer att ha möjlighet att växa och vidareutveckla dina färdigheter genom märkesspecifika utbildningar och fördjupning inom generella fordonsreparationer.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom diagnos och har ett intresse av att utveckla dina kunskaper inom området.
B-körkort är ett krav
Heltidstjänst
Lön enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpnade
Vi ser fram emot din ansökan!
Skicka din ansökan till verkstadschef Ulf Almroth ulf.almroth@bilbyter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: ulf.almroth@bilbyter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BilByter AB
(org.nr 556725-4239), https://bilbyter.se/
Bonnorpsgatan 2 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbyter AB Jobbnummer
10009271