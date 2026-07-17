Mekaniker
Boliden Mineral AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-07-17
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Mekaniker till Kristinebergsgruvan
Kristineberg är en gruva i stark utveckling där modern teknik möter lång erfarenhet av underjordsbrytning. Just nu växer området ytterligare genom satsningen på det närliggande Rävliden, en av Bolidens mest framtidsorienterade etableringar där en elektrifierad och hållbar underjordsbrytning nu byggs upp. Det gör detta till en spännande tid att bli en del av teamet, där du som fordonsmekaniker får arbeta nära både etablerad drift och ny teknik i en miljö präglad av säkerhet, gemenskap och utveckling.
Din roll
Som fordonsmekaniker i Kristinebergsgruvan arbetar du med avancerad teknik och tunga fordon i en unik arbetsmiljö under jord. Du bidrar till att våra maskiner fungerar säkert och effektivt genom att utföra service, felsökning och reparationer, både i verkstad och ute i fält. Du blir en viktig del av den fortsatta utvecklingen i området, särskilt nu när vi står inför stora satsningar kopplade till det nya gruvområdet Rävliden. Arbetstiden följer K2, 7/7‐skift, vilket innebär att du arbetar sju dagar i sträck och därefter är ledig sju dagar, med varierande för- och eftermiddagspass.
Ditt team
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och säkerhet är grundläggande i det dagliga arbetet. I rollen som fordonsmekaniker i Kristinebergsgruvan får du de säkerhetsutbildningar som krävs och som ger dig rätt förutsättningar att arbeta tryggt och effektivt under jord. Du får arbeta i en helt ny och modern verkstad med stora, välplanerade ytor.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Utföra service och förebyggande underhåll på tunga fordon och gruvmaskiner.
Genomföra noggrann felsökning, diagnostik och reparationer av olika typer av maskiner.
Arbeta både i verkstaden och utföra fältreparationer i brytningsrum.
Säkerställa ordning, struktur och god dokumentation i samband med alla arbetsmoment.
Ditt bidrag
Vi söker dig som trivs i samarbete med andra och kan arbeta självständigt. Egen initiativförmåga, samt eget ansvar, lösningsorientering och en förmåga att upprätthålla ordning och struktur.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning, gärna inom fordonsteknik eller motsvarande
Tekniskt intresse och erfarenhet av mekaniskt arbete
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska, tal och skrift
B‐körkort
Meriterande:
Erfarenhet av service och underhåll av tunga entreprenadmaskiner
Kunskaper inom fordonselektronik och hydraulik
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Niklas Sohlberg Niklas.Sohlberg@boliden.com
, 0910-70 51 45. Facklig information får du av IF Metall Kristineberg 0910-70 51 44.
Sista dag att ansöka är söndag den 9 augusti 2026. Intervjuer och urval kan ske löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005196