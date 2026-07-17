Mekaniker
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Nu söker vi en noggrann mekaniker till en av våra kunder i Karlskrona!
Bor du på annan ort finns det möjligheter att veckopendla, då står vi för boende och traktamente.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara riktade mot tillverkning och montering av mekaniska installationer inom nybyggnation och ombyggnation. I rollen ingår även felsökning och underhåll med en hög teknisk nivå och komplexitet. Arbetet är varierande och ger goda möjligheter att utvecklas.
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Profil
Vi ser gärna att du som söker har:
• Gymnasieutbildning inom verkstadsteknik eller motsvarande
• Ritnings- och schemaläsning
• God materialkännedom
• Grundläggande datavana
• B-körkort
Har du dessutom kompetens i materialbearbetning, inklusive borrning, svarvning, fräsning och gängning så är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av fästförband och mätteknik samt erfarenhet inom områden som hydraulik/pneumatik, tryckluft och säkerhetsventiler.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad, målinriktad, flexibel, noggrann och har en god samarbetsförmåga.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ellinor Karlsson ellinor.karlsson@ikett.com Jobbnummer
10005058