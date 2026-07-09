Mekaniker
Akzo Nobel Adhesives AB / Maskinreparatörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristinehamn
2026-07-09
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AkzoNobel Adhesives har tillverkat trälim och hartsystem i Kristinehamn sedan 1962. Produkterna används bland annat vid tillverkning av möbler, snickerier, golv och bärande konstruktioner. AkzoNobel Adhesives är i huvudsak en produktionsanläggning där våra medarbetare har olika roller som till exempel processoperatörer, logistik- och serviceoperatörer samt en rad supportfunktioner inom FoU, teknik, kvalitet och kundservice ingår. Från fabriken i Kristinehamn levereras stora volymer trälim och hartser till kunder runt om i hela världen.
Vill du arbeta i en teknisk och varierad roll där du är med och säkerställer en stabil och säker produktion? Nu söker vi en mekaniker som vill ta en viktig roll inom förebyggande och avhjälpande underhåll i vår verksamhet i Kristinehamn.
Vad erbjuder vi dig på AkzoNobel?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2026. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vi erbjuder också:
✅ Kollektivavtal – En trygg anställning med goda villkor
✅ Friskvårdsbidrag – Vi stöttar din hälsa och ditt välmående
✅ Personalrabatt – Rabatt på köp i alla våra Nordsjö-butiker
✅ Lunchförmån – Vi erbjuder ett subventionerat lunchkort från Edenred till våra medarbetare
✅ Arbetstidsförkortning (ATK) – Extra ledighet utöver din semester
Vad kommer du att arbeta med?
I den här rollen är du en viktig del av vår underhållsorganisation med fokus på att skapa långsiktig driftsäkerhet i produktionen. Du har ett helhetsperspektiv på maskinernas funktion och tillgänglighet samt bidrar både operativt och utvecklande inom underhållsarbetet. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom underhåll samt andra stödfunktioner för att tillsammans säkerställa en trygg och effektiv drift i hela fabriken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Felsökning & reparation av teknisk utrustning på anläggningen.
• Förebyggande & avhjälpande underhåll för att säkerställa hög driftssäkerhet.
• Utföra underhåll och tillsyn av vårt ångproduktionssystem.
• Utföra enklare maskinbearbetning och mekaniska konstruktioner.
• Administration och avrapportering i underhållssystem efter utförd service och felavhjälpning.
• Beredskap ingår i tjänsten
Tjänsten är tillsvidare på heltid med start omgående. Du är placerad på vår site i Kristinehamn och rapporterar till Mechanical Maintenance Manager. I rollen ingår beredskap var femte vecka.
Vem är du?
Vi söker dig som har en treårig verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, tillsammans med erfarenhet av svetsning och grundläggande datakunskaper.
Du trivs i en praktisk och teknisk roll där du tar ansvar och arbetar strukturerat med felsökning och problemlösning. Även när tempot är högt behåller du fokus och agerar metodiskt. Du samarbetar gärna med andra, delar med dig av din kompetens i gruppen och arbetar med ett tydligt säkerhetsfokus i allt du gör.
Du har grundkunskaper i svetning, svarving och fräsning.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Tidigare erfarenheter av felsökning och reparationer inom processindustrin.
• Har någon form av licens för svetsning.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi engagerade i att skapa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla medarbetare kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter mångfald, tolerans och respekt, och vår rekryteringsprocess är en viktig del av detta arbete. Alla kvalificerade sökande behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt, oavsett etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.
Tveka inte, ta steget och lämna in din ansökan redan idag för din chans att få jobba tillsammans med oss!
Vi går igenom ansökningarna löpande och tar tyvärr inte emot ansökningar via email.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Lars Anders Sjöberg, Mechanical Maintenance Manager, LarsAnders.Sjoberg@akzonobel.com
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Isabella Segovia Lundh, Talent Acquisition Partner, isabella.segovialundh@akzonobel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akzo Nobel Adhesives AB
(org.nr 556004-5311), https://www.akzonobel.com/en
Fiskartorpsvägen 2 (visa karta
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681 54 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9997988