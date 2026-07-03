Mekaniker
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-07-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening i Falkenberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Södra är en av Sveriges största skogsindustrikoncerner där vi tillsammans med våra medlemmar utvecklar ett hållbart skogsbruk. Inom vår verksamhet bidrar plantskolorna till framtidens skogar genom att producera plantor med hög kvalitet och stort fokus på utveckling, effektivitet och säkerhet.
Till vår plantskola i Falkenberg söker vi nu en mekaniker som vill bidra till en stabil drift och fortsatt utveckling av verksamheten.
Det här får du jobba med på Södra
I rollen som mekaniker får du möjlighet att arbeta både operativt och koordinerande med underhåll av maskiner och utrustning i plantskolans verksamhet.
Du kommer exempelvis jobba med:
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Planering och koordinering av löpande underhållsinsatser
Uppföljning av stopptider och förbättringsarbete
Inköp och avrop av reservdelar samt externa resurser
Trimning av hastigheter och omställningstider för optimal produktion
Samarbete med produktionsledare och skiftledare i det dagliga arbetet
Deltagande i förbättringsarbete och tekniska projekt
Introduktion av ny personal och stöd i produktionen vid behov
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Falkenberg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får ta ansvar, planera och driva ditt arbete framåt. Du är strukturerad, självgående och har ett starkt fokus på säkerhet.
För att lyckas behöver du:
Vara noggrann och ha god planeringsförmåga
Kunna prioritera och arbeta strukturerat
Vara självgående samtidigt som du har god samarbetsförmåga
Ha ett högt säkerhetstänk
Vi ser också att du har erfarenhet av:
Mekaniskt arbete från industri eller liknande miljö
Underhåll i produktionsverksamhet
Planering eller koordinering av arbetsuppgifter
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Gymnasieutbildning
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Maila till HRRekrytering@sodra.com
. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Joakim på joakim.y.johansson@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till Jenny Schöpf, GS, på jennie.schopf@sodra.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 26 augusti. På grund av semestertider dröjer återkoppling på din ansökan något, vi kommer påbörja urvalet efter sista ansökningsdag.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013896-2084084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Odlarevägen 4 (visa karta
)
311 44 FALKENBERG Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9990758