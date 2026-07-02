Mekaniker
Saab Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2026-07-02
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu mekaniker till vår unika produktion av senaste teknikens ubåtar och ytfartyg på ett av världens modernaste skeppsvarv.
I din roll som mekaniker kommer dina främsta arbetsuppgifter vara riktade mot tillverkning och montering av mekaniska installationer inom nybyggnation av ytfartyg. Som mekaniker kommer du att arbeta inom områdena: Framdrift, ventil/pump, rodermontage, täthetsprovning. Detta gör att arbetet är mycket varierande och ger goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande.
För att lyckas som mekaniker hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann.Publiceringsdatum2026-07-02ProfilKvalifikationer
Kompetens i materialbearbetning, inklusive borrning, svarvning, fräsning och gängning.
Gymnasieutbildning inom verkstadsteknik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som mekaniker
Ritnings- och schemaläsning
God materialkännedom
Grundläggande datavana
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med travers, truck och mobil plattform.
Fästförband och mätteknik.
Erfarenhet inom områden som hydraulik/pneumatik, tryckluft och säkerhetsventiler.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9989817