Mekaniker
Hr-Kompassen Norrbotten AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-06-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hr-Kompassen Norrbotten AB i Luleå
Vi söker en självgående och initiativtagande mekaniker för anställning i vår lastbilsverkstad i Luleå. Tjänsten innebär i huvudsak service/underhåll och reparation av våra lastbilar, släpvagnar och lastmaskiner. Arbetet utförs dagtid i vår verkstad som ligger i anslutning till vår huvudkontor på Kallax industriområde i Luleå.
Är du en mångsysslare som gillar att skruva i allt från bilar och maskiner till lastbilar och släpvagnar är detta tjänsten för dig. Vi erbjuder trygga villkor, trevliga kollegor och en yrkesroll som kan anpassas utifrån dina förutsättningar. Som person ser vi att du är noggrann, effektiv och strukturerad.
Tunga körkortsbehörigheter C & CE är meriterande men inget krav.
Sök tjänsten
Skicka en ansökan redan idag, via vår hemsida eller via mejl. Urvalet sker löpande och innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonseringstiden gått ut.
Det finns även möjlighet till sommarjobb i verkstan.
Kontakta Madeleine Henriksson om du har några frågor på mejl: madeleine.henriksson@lindstromstrp.se
Rekryteringsbolag och liknade ombeds ej kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jessica@hrkompassen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompassen Norrbotten AB
(org.nr 556970-4603), https://www.lindstromstrp.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindströms transport Jobbnummer
9967016