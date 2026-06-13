Mekaniker
Beviks Motorcyklar AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-13
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Vi söker MC-mekaniker
Tjänstbeskrivning:
Som motorcykelmekaniker utför du service, felsökning och reparationer inom angiven reparationstid. Du arbetar självständigt men samarbetar också med ditt team på verkstaden. Märkena som vi är auktoriserade för är BMW, Ducati och Kawasaki.
Inom Beviks ska vi alltid säkerställa kvalité och noggrannhet i vårt arbete för att nå en hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-06-13Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har tre-årig fordonsteknisk utbildning alternativt motsvarande eftergymnasial utbildning. Tidigare arbetserfarenhet som mekaniker är högt meriterande. Utöver ditt tekniska kunnande så ska du ha god data- och systemvana. Och själv vara van vid att själv söka information och ta till dig instruktioner.
Du behärskar svenska och engelska väl både i tal och skrift.
A/B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du som söker har ett stort tekniskt kunnande och stor passion för motorcyklar. Du är en lagspelare som är stolt i ditt yrkesutövande och värdesätter hög arbetskvalité i ditt arbete. Vi ser att du är driven, strukturerad och noggrann i ditt arbete. Är van vid periodvis högt arbetstempo samt har en god känsla för service.
Är du den vi söker:
Skicka din ansökan och CV till: stefan@beviks.se
Vi hanterar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: stefan@beviks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beviks Motorcyklar AB
(org.nr 556279-0740)
Låskolvsgatan (visa karta
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581 05 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962479