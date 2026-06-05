Mekaniker
Biscuit International Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Örkelljunga Visa alla maskinreparatörsjobb i Örkelljunga
2026-06-05
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
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Biscuit International is the leading private label biscuit and bread substitute manufacturer in Europe. Our vision is to bake biscuits for people to share and enjoy everywhere at their leisure and our commitments are to take responsibility for the health of our consumers and the environmental balance of the planet. Our Swedish site is a fast-growing business unit within the group specializing in Swedish Cookies and we are well known for our delicious own brand of Swedish Cookies, Gille.
Vi söker Mekaniker!
Vi behöver stärka våra fabriker och söker därför mekaniker till våra fabriker i Örkelljunga/Åsljunga.
Som mekaniker kommer du arbeta med förebyggande arbete, bland annat lagerbyten, smörjning, tillståndskontroller men också felsökning och reparationer både planerade och akuta.
Vi räknar med att du är självgående och har haft liknande tjänster tidigare.
Våra förväntningar och målsättning
Att i nära samarbete med kollegor agera utifrån företagets visioner och värdegrund.
Ha hög fokus på totalkvalitén på utförda arbeten.
Att medverka till samarbete, kommunikation och delaktighet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta på både automatiserade och manuella linjer med bl.a förebyggande underhåll och felsökning.
Att tillsammans med kollegor arbeta med förbättringsarbete inom produktkvalitet, hygien och god tillverkningssed (GMP).
Utbilda ny personal i förekommande arbetsuppgifter.
Kompetensprofil
Erfarenhet av livsmedelsproduktion.
Lojalitet, tillit och respekt för andra människor är grundvärderingar som ingår i rollen.
Att agera utifrån ens ansvarsområde, vara flexibel och föregå med gott exempel.
Vara tydlig, rak och enkel i kommunikation med övriga medarbetare.
Stor tillgänglighet och välkomnande i möte med andra människor.
Goda kunskaper i svenska och engelska är meriterande.
Övrigt
Arbetstid: 2-skift 38 tim/ v
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse, Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag gått ut.
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan senast 2026-06-30 till HR Business Partner Anna Persson: apersson@biscuitinternational.com
.
Vid intresse och eller frågor: kontakta Petter Westerlund 0761-029747 (pwesterlund@biscuitinternational.com
)
För fackliga frågor, kontakta Eva Olsson 070 – 2748104 (eolsson@biscuitinternational.com
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: apersson@biscuitinternational.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biscuit International Sweden AB
(org.nr 556547-4524)
Näckrosvägen 19 (visa karta
)
286 72 ÅSLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950163