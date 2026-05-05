Mekaniker

Norra Skånes Buss och Taxi AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm
2026-05-05


Vi söker mekaniker - bli en del av vårt team!
Är du en skicklig mekaniker med passion för fordon och teknik? Vill du arbeta i en miljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Vi letar efter en engagerad mekaniker som vill arbeta med service, reparation och felsökning av fordon. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, med varierande arbetsuppgifter och moderna verktyg.

Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon

Felsökning och reparation

Diagnostik med hjälp av datorbaserade verktyg

Kundkontakt vid behov

Vi söker dig som:
Har utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp

Har B-körkort (krav)
D-behörighet är meriterat

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt företag

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Konkurrenskraftig lön

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Ansökan skickas till: sos.bilserviceab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norra Skånes Buss och Taxi AB (org.nr 559153-1198)
Åsbytorpsvägen 8 (visa karta)
262 70  STRÖVELSTORP

Jobbnummer
9893488

