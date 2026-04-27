Mekaniker
Är du en driven och erfaren mekaniker mot entreprenadmaskiner, tunga fordon eller inom hydraulik. Trivs du i en roll där dina kompetenser inom reparation, underhåll och diagnostik behövs dagligen? Då vill vi höra mer om dig, Ansök idag!
I rollen som mekaniker kommer du att arbeta med service och reparationer av entreprenadmaskiner och fordon utrustade med hydraulik. Men även industri och marin hydraulik samt mekanik.- dels i vår verkstad, dels ute på fält hos kund. Rollen innebär ett varierande arbete, där du är självgående, noggrann, ordningsam och har stark känsla för kundservice
För att lyckas i rollen har du:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med entreprenadmaskiner eller liknande maskinell utrustning, gärna som mekaniker eller servicetekniker.
Goda kunskaper inom fordonsel, hydraulik, felsökning och reparation
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift samt god förståelse för engelska
Truck och Hydraulikservice AB erbjuder dig:
Ett pålitligt och sammansvetsat team
Omväxlande arbete, både i verkstad och ute på fält
Ett stabilt och erfaret företag med lång historia inom branschen
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Truck och Hydraulikservice AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Truck och Hydraulikservice AB:Truck och Hydraulservice har sedan 1964 erbjudit service, underhåll och reparation av ett brett utbud av maskiner, med särskilt fokus på lastmaskiner och redskapsbärare. Företaget är auktoriserat för Lundberg, Ljungby och Merlo, men har även stor erfarenhet av andra märken som Volvo. Med erfarna servicetekniker, en auktoriserad verkstad och tre servicebilar kan de hjälpa både på plats vid akuta driftstopp och i verkstaden med allt från enklare service till stora reparationer. Kunder kan känna sig trygga med att maskinerna tas om hand med rätt kompetens, moderna verktyg och aktuell programvara.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
Verkstadsvägen 3 (visa karta
137 37 VÄSTERHANINGE
För detta jobb krävs körkort.
Jobway rekryterar till Tryck & Hydraulservice
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261
