Mekaniker
2026-02-19
Sweetbike växer och därför söker vi nu en erfaren och engagerad mekaniker till vårt team i Uppsala!
• Service, felsökning och reparation av framför allt motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar
• Diagnostik med moderna verktyg och datasystem
• Kundkontakt vid in- och utlämning
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mekanikeryrket (MC, moped, ATV, småmotorer)
• Har god teknisk förståelse, datorkunskap och gillar problemlösning
• Kan arbeta självständigt och i team
• Noggrann och ansvarstagande
• Har B-körkort (A-kort meriterande)
• Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Meriterande:
• Erfarenhet av specifika MC-märken
• Erfarenhet av verkstadssystem
• A-behörighet
Vi erbjuder:
• Provanställning heltid 6 mån, med god chans till fast anställning. Mån-fre
• Trevligt arbetsklimat och professionell verkstad
Tillträde: 2026-04-01 eller enl. överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Skicka CV och personligt brev till:
E-postadress: info@sweetbike.se
Märk ansökan "Mekaniker-Sweetbike" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@sweetbike.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker-Sweetbike". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Fyrisborgsgatan 3
754 50 UPPSALA
