Mekaniker
2026-01-29
Tumbo Husvagnar AB är ett familjeföretag med ca 60 anställda. Vi finns i Tumbo, 1,5 mil från Eskilstuna, 3,5 mil från Västerås. Verksamheten är försäljning av husvagnar och husbilar, både nytt (Dethleffs, Sunlight, Hobby, Bürstner, Malibu, Rapido, Itineo, Dreamer, Globecar och Roadcar) och begagnat. Företaget är inne i en expansiv fas och för nio år sedan flyttade vi in i en helt nybyggd anläggning. Vi har en stor och funktionell verkstad på 3.000 m2 med 36 verkstadsplatser och en egen lackverkstad med stor lackbox. Vi är en Fiat Professional auktoriserad verkstad. Vår totala verksamhet är på ca 12.000m2.
I vår nybyggda bilverkstad är nu verksamheten i full gång och vi söker därför ytterligare Mekaniker för anställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Du som söker skall ha god samarbetsförmåga, vara lösningsorienterad och flexibel. Arbetet kräver att du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du behöver ha utbildning som fordonsmekaniker eller motsvarande erfarenhet.
• B-körkort (manuell) är ett krav
Våra kunder är kapitalstarka och har höga krav och förväntningar på produkterna de köper och lämnar in på service. Vårt motto är att leva upp till dessa och ge kunden bra service både före och efter köpet. Där har du som serviceman i verkstaden ett stort ansvar att förvalta kundens förtroende åt företaget. För kunden har servicen efter köpet stor betydelse var han gör sitt nästa inköp.
Tycker du beskrivningen passar in på dig kan vi berätta att du är välkommen till ett stimulerande men också krävande arbete inom den roligaste av branscher nämligen fritid och nöjen. Som medarbetare hos oss blir du en i vårt härliga gäng som har roligt på jobbet.
Kontakt och ansökan
Löpande urval kommer att ske. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vill du veta mer om oss besök gärna vår hemsida www.tumbo.se.
Frågor besvaras av Sebastian Mesimäki, verkstadscoach, 016-200 68 80 sebastian@tumbo.se
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tumbo Husvagnar AB
(org.nr 556516-0362), https://tumbo.se/
635 31 KVICKSUND Körkort
