Mekaniker
2026-01-23
Vi söker nu en mekaniker till vår kunds verksamhet i Örnsköldsvik!

Om företaget
Vår kund är ett etablerat teknik- och serviceföretag med lång erfarenhet av industriellt underhåll och tekniska lösningar. Verksamheten stödjer både små och stora företag inom flera branscher, bland annat produktion, processindustri och teknisk service.
Med moderna verktyg, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet erbjuder företaget en stabil och utvecklande arbetsmiljö där medarbetarna står i centrum.Om tjänsten
Som mekaniker hos vår kund i Örnsköldsvik blir du en viktig del av ett kunnigt team som arbetar med service, reparationer och förebyggande underhåll av maskiner och utrustning inom industrin. Rollen är varierad och kan omfatta både arbete i verkstad och ute hos kund.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra reparationer och underhåll enligt arbetsorder.
Felsöka mekaniska system, maskiner och utrustning.
Medverka i planerat och förebyggande underhållsarbete.
Genomföra mätningar, justeringar och kontroller.
Lämna underlag för beställning av reservdelar och material.
Dokumentera utfört arbete och rapportera till arbetsledare.
Bidra med teknisk support och stöd till kollegor och kunder.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du har en teknisk utbildning inom mekanik, industri, underhåll eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du är praktiskt lagd, trivs med problemlösning och har ett intresse för tekniska system och maskiner.
Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av mekaniskt underhåll och reparationer.
God kunskap om ritningsläsning och mekaniska komponenter.
Erfarenhet av industriell service eller arbete i verkstadsmiljö.
God datorvana för dokumentation och rapportering.
B-körkort (meriterande men inte ett krav hos alla arbetsgivare).
Kunskap inom el, pneumatik eller hydraulik är ett plus.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Flexibel och lösningsorienterad.
Kommunikativ och samarbetsvillig.
Ansvarsfull, kvalitetsmedveten och noggrann.
Strukturerad med god förmåga att arbeta självständigt.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701313