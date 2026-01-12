Mekaniker
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Electro Heat Sweden AB i Göteborg
ElectroHeat Sweden AB är ett företag med högt engagemang och en sprudlande framtidstro. Vi är en av Skandinaviens ledande tillverkare av industriugnar och levererar både inom Norden som globalt. Företaget har ca 40 anställda som bidrar gemensamt till ett stabilt och lönsamt bolag.
Om tjänsten.
Du kommer arbeta i ett team där ni tillsammans bygger avancerade vakuumugnar. I den mekaniska byggnationen ingår plåtarbeten såväl som montering av komponenter såsom vakuumventiler, fläktenheter, motorer och element. Då alla våra ugnar är kundannpassade är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan hitta olika lösningar. Våra ugnar är högteknologiska och kan vara upp till 16 meter höga och används för att tillverka delar till omriktarstationer.
Generell erfarenhet
Allmän verkstadsvana
Van vid ritningsläsning
Följande tekniska erfarenhet
Van att utföra mekaniska installationer
Plåtbearbetning
Van att använda handverktyg
Erfarenhet av maskinbyggnation
Personlig profil
Tekniskt intresserad
Kan samarbeta i arbetslag som tillsammans bygger en anläggning
Kan göra dig förstådd på svenska utan större problem
Om ElectroHeat.
Vår unika nisch är att tillverka industriugnar som är en viktig del i tillverkningen av alltifrån rotorn till vindkraft, härda kolfiberchassi till sportbilar eller komposithärdning av elflygplan. Man hittar därför våra kunder inom alltifrån rymdindustri till verkstadsindustri, vilket också gör vårt arbete så spännande. Vårt företag präglas av ett genuint intresse för teknik, affärer och människor, vilket genomsyrar vår affärsidé och företagskultur. Så ansöker du
