2025-11-03
Underhållsmekaniker till Trinseo Sverige AB - Norrköping
Vill du arbeta med teknik i framkant och bidra till en säker och effektiv produktion? Trinseo Sverige AB söker nu en engagerad underhållsmekaniker/industrimekaniker till vår anläggning på Händelö i Norrköping.Publiceringsdatum2025-11-03
Trinseo Sverige AB är en del av den globala Trinseo-koncernen som specialiserat sig på tillverkning av plast- och latexbindemedel. Vår anläggning i Norrköping producerar latex till pappersindustrin i Norden. Det har vi gjort i Norrköping sedan 1974. Vi är engagerade i säkerhet, hälsa och miljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ICSS plus.
Din roll
Som underhållsmekaniker ansvarar du för att förebygga, felsöka och åtgärda mekaniska problem i produktionen. Du arbetar både med planerade underhållsinsatser och akuta reparationer för att säkerställa hög tillgänglighet i våra processer. Tjänsten inkluderar även jourberedskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning, reparation och service av produktionsutrustning
Förebyggande underhåll och förbättringsarbete
Montering, justering och kalibrering av maskiner och komponenter
Samarbete med elektriker och tekniker i driftstöd
Deltagande i projekt för modernisering och effektivisering
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som underhållsmekaniker, industrimekaniker eller servicetekniker
Har teknisk utbildning eller motsvarande kompetens
Har svetskunskaper för enklare reparationsarbeten (svetslicens krävs ej)
Är självgående, lösningsinriktad och har hög yrkesstolthet
Är driven, engagerad och trivs med att ta ansvar
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Kommunicerar väl på svenska och engelska
Har B-körkort
Är bekväm med att ingå i beredskap.
Vi erbjuder:
Ett praktiskt och varierande arbete där du får använda din tekniska kompetens i en dynamisk miljö
Möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom industriellt underhåll
En trivsam arbetsplats med ett engagerat team som stöttar varandra
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
