Mekaniker - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-05
Har du ett stort mekaniskt intresse och tidigare erfarenhet av att meka med tunga fordon? Bli Exellent Syds nya tillskott och sök tjänsten idag!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Kärnverksamheten består av tre segment, verkstad, uthyrning och tvätt av tunga fordon. Exellent Syds moderna verkstäder erbjuder verkstadstjänster för tunga fordon från marknadens ledande leverantörer som Scania, Volvo och Mercedes. Uthyrningen av entreprenadmaskiner, sop- och spolbilar vänder sig till kommuner och företag i hela Skandinavien. Ingen ort är för avlägsen då Exellent har resurser och rätt samarbetspartners i hela regionen. Utöver verkstadstjänster och uthyrning erbjuder Exellent även tvättjänster för tunga fordon.Om tjänsten
Som mekaniker på Exellent ingår du i ett trevligt och kompetent team där fokus hela tiden ligger på kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter består av service, underhåll och reparationer av tunga fordon, med inriktning på lastbilar. Vi erbjuder ett omväxlande jobb där du arbetar med den senaste utrustningen och får stora möjligheter till utveckling.
Vi söker dig som
Som person har du en stark drivkraft och trivs i en rörlig miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Du har en mycket god känsla för service och är beredd att göra det lilla extra för att göra våra kunder nöjda. Du bör känna dig bekväm med dokumentation och dataanvändning då exempelvis beställning av reservdelar förekommer. Erfarenhet ifrån att ha jobbat med både hydraulik och elektronik är väldigt viktigt då den kunskapen behövs för att kunna reparera och servra bland annat entreprenadmaskiner. För att fungera i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samtidigt som du ser till helheten och samarbetet i teamet. Du är öppen och har lätt för att kommunicera. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi ser även att du har:
B-körkort.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från fordon/lastbil och entrepandsbranschen eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.Övrig information
Utbildningar, frukost en gång i veckan, grill, aktiviteter med mera då Exellent aktivt arbetar för en bra arbetsmiljö.
Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.
I denna rekrytering samarbetar Excellent Syd med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
