Plejd AB / Maskiningenjörsjobb / Mölndal2021-04-07Älskar du teknik, innovation och kvalitet? Vi växer och behöver förstärkning i vårt team! Vi letar efter engagerade multidisciplinerade mekaniska konstruktörer som älskar hårdvaruutveckling, automation och konstruktion i alla dess former.Vi är öppna för juniora såväl som seniora sökande.OM PLEJD:Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Plejd är ett inhouse fullstackföretag som har prototyp-verkstad/produktion, massproduktion av elektronik och ingenjörer, utvecklare och produktionskompetens i ett hus. Bolaget brinner för att göra elektrikerns vardag enklare genom att utveckla produkter och tjänster som utnyttjar den nya tekniken på rätt sätt. Under 2017 tog bolaget en stark position som en ledande aktör inom belysningsautomation inom Sverige. Vi har en ung och kreativ arbetsplats med tyngdpunkt på frihet under ansvar i vårt vardagliga jobb. Vi erbjuder en kreativ arbetsplats för den som gillar att ständigt utmanas och lära sig nya saker. Det du inte kan lär vi dig. Det viktigaste är att du är orädd inför att lära dig nya saker.VI SÖKER DIG SOM:Du gillar variation. Ena dagen CADar du kapslingar för en konstruktion och 3D printar ut den, andra dagen ritar du ihop en automationsrigg med pneumatik och elektromekanik, och tredje dagen så gör du fabriksbesök hos en formgjutare och lägger plan för massproduktion. Hos oss har alla sina styrkor men vi har inga särskilt utstakade roller eller hierarkier. Därför får alla möjligheten att göra det mesta så länge intresset finns där.Du gillar även att vara med hela vägen från idé till massproduktion. Att CADa och hoppa ner till verkstan' och rodda en CNC, laserskärare eller 3dprinter är en självklarhet för dig.Du ska helst vara CAD-agnostiker men gärna gilla Solidworks och/eller Fusion 360.Ett plus i kanten som du har ett öga för detaljer och estetiska våndor.VI ERBJUDER:En spännande roll i en växande organisation, goda utvecklingsmöjligheter och en bra ersättningsnivå med bra förmåner. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Plejd AB5676889