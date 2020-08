Mek-tekniker/hydrauliker - Arctic Paper Grycksbo AB - Driftmaskinistjobb i Falun

Arctic Paper Grycksbo AB / Driftmaskinistjobb / Falun2020-08-25På Arctic Paper Grycksbo erbjuds du ett spännande och utmanande jobb med engagerade och kompetenta medarbetare, ett internationellt företag som vill utvecklas vidare tillsammans med dig.Som Mek-tekniker/hydrauliker kommer du att arbeta med förebyggande mekanisk service och reparationer över hela bruket. Vi har avancerad mekanisk och hydraulisk utrustning som ständig måste vara på topp. Du ingår i ett team och erbjuds ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete där oplanerade driftstopp ska undvikas och felsökningstider minimeras. Genom samarbete med övriga avdelningar inom drift och underhåll löser vi tillsammans de tekniska störningar som inte enbart är mekanikrelaterade.Arbetet utförs dagtid och beredskap ingår i tjänsten.Du som söker har en genomförd gymnasie- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med reparationer och underhåll av industriell utrustning. Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som mekaniker hos oss krävs det att du har en förmåga att bidra i det dagliga lagarbetet, men också att kunna arbeta självständigt. Att ta egna initiativ och ansvara för dina arbetsuppgifters utförande och resultat ser du som en självklarhet.Då vi har en hel del hydraulisk maskinutrustning ser vi det mycket meriterande med hydraulikkompetens.Du är ansvarstagande, engagerad och bra på att samarbeta. Du behöver också vara positiv, serviceinriktad och motiverad till att göra ett bra arbete.Vi välkomnar alla sökande som uppfyller våra krav oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.Din ansökan (personligt brev och CV) skickar du in via vår hemsida; arcticpaper.com/ledigajobbUrval och intervjuer sker löpande dock vill vi ha din ansökan senast den 2020-09-24.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mek-samordnare Adam D Àgostino , tfn 010-451 8246.ARCTIC PAPER S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa. Bolaget producerar bestruket och obestruket träfritt papper för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. Produktportföljen inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken. I bolaget finns tre pappersbruk, Arctic Paper Munkedals, Sverige. Arctic Paper Grycksbo, Sverige och Arctic Paper Kostrzyn, Polen. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på NASDAQ i Stockholm. Mer information på www.arcticpaper.com 2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-24Arctic Paper Grycksbo ABKungsvägen 179020 GRYCKSBO5333111