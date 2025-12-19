Mek-montör till Laxå Special Vehicles
2025-12-19
Vi söker nu montörer till chassi-avdelningen på Laxå special Vehicles!
Arbetet innebär varierade ombyggnationer av chassier. Dessa byggs om utifrån kundernas önskemål med utgångspunkt att "överträffa kundens förväntningar". Monteringsarbetet utförs i en moderniserad process i fina lokaler med fokus på säker arbetsmiljö och hög kvalité. I rollen som montör på chassi krävs att du har ett starkt eget driv samt god samarbetsförmåga.
I rollen ingår det att säkerställa att arbetet utförs på ett effektivt sätt i enlighet med säkerhets- och kvalitetsstandarder. Även att tillsammans med kollegor bidra till att arbetet utförs med hög produktivitet och att leveranser sker i precis rätt tid. Det förväntas att aktivt delta och medverka till att den dagliga verksamheten uppnår uppsatta mål och planer.
Starten för tjänsten är omgående och arbetstiderna är förlagda till dagtid.Om företaget
Laxå Special Vehicles verkar inom specialanpassade lastbilshytter och chassier. Företaget är en del av omställningen som pågår mot hållbara transporter, där de ligger i framkant för att klara framtidens utmaningar. I företagskulturen finns en tydlig utgångspunkt och vision om att vara en kompetent fordonsleverantör som överträffar kundens förväntningar. Laxå Special Vehicles kännetecknas som lösningsfokuserade, kvalitetsmedvetna, och drivs av ett ständigt pågående utvecklingsarbete. De strävar efter att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag i en säker arbetsmiljö, i ett bra arbetsklimat och där medarbetare och ledare tillsammans arbetar för att uppnå det.ProfilKvalifikationer
• Tidigare dokumenterad erfarenhet av mekanisk montering
• Goda kunskaper av ritningsläsning samt hantering av verktyg
• Lägst gymnasieutbildning inom fordonsmekanik/el/industri
• B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Boende i närområdet
• Lyftkort
För att vara kvalificerad för denna tjänst krävs att du har tidigare arbetslivserfarenhet från industriell tillverkning inom montering och/eller ombyggnationer. För att trivas i rollen bör du vara driven samt ha ett genuint intresse för dina arbetsuppgifter och avdelningens uppdrag. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och tar emot detsamma från dem. Du är kvalitetsinriktad, initiativrik och arbetar för ständiga förbättringar.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
