Mek och underhållschef med produktions och personalansvar
Stigma Hyvleri Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Falkenberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Falkenberg
2026-06-29
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stigma Hyvleri Aktiebolag i Falkenberg
Vi söker dig som är en trygg, tekniskt kunnig och strukturerad ledare med förmåga att skapa engagemang, ordning och goda förutsättningar för produktion, underhåll och medarbetare att nå sina mål.
Som Mek och underhållschef ansvarar du för den dagliga samordningen av underhåll och berörda produktionsinsatser. Rollen arbetar nära produktionsteamet för att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet, leveransprecision och ett effektivt resursutnyttjande. Befattningen rapporterar till VD och är en operativ funktion med fokus på underhåll, planering, uppföljning och personalledning.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Planera och samordna det dagliga underhållsarbetet och berörda produktionsinsatser.
Bemanningsplanering, resursfördelning och daglig arbetsledning av tilldelad personal.
Säkerställa att produktions- och underhållsplaner följs.
Följa upp drift, stopptider, leveranser, kvalitet och produktivitet.
Samordna arbetet mellan produktion, underhåll, lager, planering, inköp och administration.
Identifiera och driva förbättringsmöjligheter i maskinpark, produktionsflöden och arbetsprocesser.
Delta i produktions- och förbättringsmöten samt rapportera status, avvikelser och förbättringsbehov till VD.
Vara ett operativt stöd för medarbetarna i den dagliga verksamheten och säkerställa efterlevnad av rutiner, säkerhetsregler och kvalitetskrav.
Medverka vid kapacitetsplanering, inventering, reservdelsfrågor och kontakt med leverantörer eller servicepartners vid behov.Kvalifikationer
Erfarenhet från tillverkande industri, produktion eller underhållsmiljö.
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, felsökning och reparation.
Erfarenhet av att leda och samordna medarbetare i en produktions- eller underhållsmiljö.
God förmåga att planera bemanning, fördela arbetsuppgifter samt skapa engagemang och struktur i arbetsgruppen.
God teknisk förståelse för maskiner, produktionsutrustning och kringutrustning.
Förmåga att skapa struktur, prioritera och följa upp nyckeltal, stopptider, kvalitet och produktivitet.
God datorvana och kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från träindustri eller byggrelaterad produktion.
Erfarenhet av produktionsstyrning, kapacitetsplanering eller förbättringsarbete.
Erfarenhet av underhållssystem, stopptidsuppföljning eller produktionssystem.
Erfarenhet av truckkörning och truckkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och lösningsorienterad.
Ansvarstagande, självgående och trygg i att fatta beslut.
Kommunikativ, tydlig och samarbetsinriktad.
Driven av att skapa ordning, driftsäkerhet och effektivitet i produktionen.
Ansvar och befogenheter
Mek och underhållschefen ansvarar för den operativa samordningen av underhåll, drift och tilldelad personal samt rapporterar till VD. Rollen har befogenhet att prioritera och fördela dagliga arbetsuppgifter, göra omprioriteringar vid driftstörningar, initiera nödvändiga underhållsåtgärder och stoppa arbete eller maskin vid risk för personskada, maskinskada eller allvarlig kvalitetsbrist. Rollen har operativt personalansvar för tilldelad personal, vilket omfattar daglig arbetsledning, bemanningsplanering, arbetsfördelning, introduktion, uppföljning, ordning, säkerhet och efterlevnad av rutiner. Formella beslut avseende anställning, lön, uppsägning, varning eller andra arbetsrättsliga åtgärder fattas av VD eller annan av företaget utsedd ansvarig chef, om inget annat skriftligen delegerats.
Om Stigma of Sweden
Stigma Hyvleri AB är ett svenskt trä industriföretag som tillverkar och förädlar massiva trägolv av hög kvalitet. Med modern produktion och gediget hantverkskunnande skapar vi hållbara golv i noggrant utvalda träslag från råvara till färdig produkt för bygghandeln och inrednings marknaden, där cirka 80 % av produktionen går på export. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: besim@stigma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Stigma". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stigma Hyvleri Aktiebolag
(org.nr 556152-5501)
Älvshult 124 (visa karta
)
311 63 ÄLVSERED Arbetsplats
Stigma Hyvleri AB Kontakt
VD
Besim Shulemaja info@stigma.se 0722078770 Jobbnummer
9983108