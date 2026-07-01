Mejeriarbetare till Umeå mejeri
Norrmejerier Ekonomisk förening / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Umeå Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Umeå
2026-07-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrmejerier Ekonomisk förening i Umeå
, Västerås
eller i hela Sverige
Som processpoolsmedarbetare blir du upplärd inom flera processer på Umeå mejeri och stöttar upp på avdelningar där det behövs mest, vid t ex arbetstoppar eller frånvaro. Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti!
Din vardag hos oss
Dina arbetsuppgifter inom produktionen innebär i huvudsak att övervaka produktionsprocessen, säkerställa att maskiner och utrustning fungerar samt hålla rent och städat i produktionsmiljön. Vidare innebär arbetet även att identifiera och lösa tekniska fel och att bidra till ständiga förbättringar av produktionsprocessen.
Som processpoolsmedarbetare på avdelning Indunstning, Mjölkbehandling och Biogas blir du upplärd inom processerna indunstning, mjölkbehandling och ysteri. Arbetsrollen innebär att du stötta upp i de processer där det behövs som mest, vid t ex arbetstoppar, kort- eller långtidsfrånvaro. Alla typer av skift kan förekomma (dag, eftermiddag, natt, helger). Arbetstiden är 36 timmar per vecka.
Som livsmedelsproducent ställer Norrmejerier höga krav på säkerhet, kvalitet och hygien och du har därav ett stort ansvar för att slutresultatet når upp till kraven avseende arbetsmiljö, miljö, hygien och livsmedelssäkerhet. Du är därför en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar, stora som små. I arbetet ingår att du arbetar på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt och bidrar till att utveckla arbetet på avdelningen tillsammans med kollegor och produktionsledare.
Vi söker dig
Du som söker har fullständig gymnasieexamen. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom processindustri, gärna med läkemedel eller livsmedel, samt om du har goda kunskaper om hygienregler inom livsmedelsindustri. Vidare är IT-kunskaper meriterande utifrån att arbetet innefattar att du styr många processer via OP-system.
Som person är du prestigelös och lösningsfokuserad även i oförutsedda situationer. Vidare tror vi att du är strukturerad och att du trivs med ett arbete som innebär varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar – och som är en viktig del av människors liv.
Här kommer du att arbeta hos en av Umeås största privata arbetsgivare, ett levande företag med mejerier i Umeå och Burträsk, och vi ägs av norrländska mjölkbönder. Norrländsk mjölkproduktion är en förutsättning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi tänker och agerar långsiktigt utifrån naturens begränsningar.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Rickard Magnusson, Produktionsledare, Telefonnummer: 090-18 28 72, mejl: rickard.magnusson@norrmejerier.se
Facklig kontaktperson:
Janne Vaattovaara, Livs, Telefonnummer: 073-060 76 16, mejl: janne.vaattovaara@norrmejerier.se
.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, vad du brinner för i din yrkesroll och varför du söker tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Vi ger dig upplevelsen av Norrland i ett paket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrmejerier Ekonomisk förening
, https://www.jobbet.se/annons/mejeriarbetare-till-umea-mejeri/cmq9hzxh20022h4vmsm3476c2
Mejerivägen 2 (visa karta
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906 22 UMEÅ Arbetsplats
Umeå mejeri Jobbnummer
9988094