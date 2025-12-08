Mejeriarbetare till Umeå mejeri
2025-12-08
Vi söker dig som vill arbeta med tillverkningen av Norrmejeriers goda ostar. Som medarbetare på avdelningen Ysteri & Ostlager har du ett viktigt ansvar för att säkerställa hög kvalitet, hygien och säkerhet - varje dag. Välkommen med din ansökan!
Din vardag hos oss
På avdelningen tar vi emot mjölk från mjölkbehandlingen och producerar flertalet av Norrmejeriers goda ostar. Kvaliteten på osten är i fokus och som livsmedelsproducent ställer Norrmejerier höga krav på kvalitet och hygien, där du får ett stort ansvar för att slutresultatet når upp till satta krav.
På denna avdelning arbetar du, tillsammans med en kollega, med att utföra löpande kontroller, analyser i processen och arbete med förbättringar i processen. Tillsammans med kollegor utför du även förebyggande underhåll och administrativa uppgifter.
Vi söker dig
Du som söker har lägst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik, process eller liknande. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av arbeten där det har ställts höga krav på kvalitet och hygien, gärna från livsmedelsindustrin. Vidare har du god förståelse för teknik och system samt god datavana. Då truckkörning kan utgöra viss del av arbetsuppgifterna är truckkort också meriterande.
Arbetet kräver ett flexibelt arbetssätt med hög noggrannhet. Vi tror att du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och har en positiv inställning till de utmaningar som arbetet på en processavdelning innebär. Du är noggrann och föredrar ordning och reda, men är samtidigt nyfiken och har en vilja att utveckla arbetet på avdelningen tillsammans med kollegor och produktionsledare.
Dina kontaktytor är många, därmed är det viktigt att du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du hanterar och överför information på ett enkelt och lättförståeligt sätt, i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar - och som är en viktig del av människors liv.
Här kommer du att arbeta hos en av Umeås största privata arbetsgivare, ett levande företag med mejerier i Umeå och Burträsk, och vi ägs av norrländska mjölkbönder. Norrländsk mjölkproduktion är en förutsättning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi tänker och agerar långsiktigt utifrån naturens begränsningar.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta
Avdelningen arbetar skift, vilket innebär arbete bland annat på helg och natt. Vi söker en medarbetare för tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Då det är svårt med bussförbindelser till mejeriet är det en fördel om du innehar B-körkort.
ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju. Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till växeln på tel: 090-18 29 00 för att komma i kontakt med HR om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta:
Leif Sandström, Produktionsledare Ysteri & Ostlager Tel. 090- 18 28 49 eller mejl till leif.sandstrom@norrmejerier.se
Facklig kontaktperson:
Janne Vaattovaara, Livs, Tel 090-18 49 41 eller mejl till janne.vaattovaara@norrmejerier.se
Publiceringsdatum 2025-12-08

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, vad du brinner för i din yrkesroll och varför du vill jobba med oss.
Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Så skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Vi ger dig upplevelsen av Norrland i ett paket.

Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrmejerier Ekonomisk fören
906 22 UMEÅ Arbetsplats
