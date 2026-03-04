Mejeri-Chaufförer CE till Göteborg
2026-03-04
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige.
Vi bemannar nu upp vår mejerikund i Göteborg.
Detta är ett heltidsjobb. Varierande veckor och schemaläggningar som går måndag-söndag.
Kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker CE chaufförer till Sveriges största mejeri. Vår kund är belägen i Göteborg. Är du en chaufför med hög service-känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet?
Då är detta jobbet för dig!
Vi söker heltids-chaufförer. Platserna kommer tillsättas och schemaläggas snarast, så sänd in din ansökan redan idag. Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning. Vi erbjuder en 6 månaders provanställning.
Arbetsuppgifter Du kommer distribuera mejeriprodukter till kunder, runt och omkring i Göteborg. Arbetet består av lastning, lossning och distribution av mejeriprodukter, vanligtvis i burar. Varje dag är det flera leverans stopp till olika kunder, även mellan-transporter förekommer.
För rätt personer finns det även möjlighet till rangerings uppdrag CE- samt lastning med varierande arbetstider. Därför är det viktigt du trivs med att ha kundkontakt, och har en positiv energi.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Heltids schema under sommaren, mån-sön
Arbetstiderna kan variera, arbetspassens längd är 8 alternativt 10 timmar långa. Uppdraget startar omgående och utbildning sker löpande enligt önskemål.
Företaget har kollektivavtal Livs.
Kravprofil
Svenskt körkort med CE-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Kunna jobba sommarperioden 2026
Vara tillgänglig för utbildningsdagar
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom transport.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
