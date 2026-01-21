Mejeri-Chaufför C till Kalmar
WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Kalmar Visa alla fordonsförarjobb i Kalmar
2026-01-21
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Kalmar
, Gotland
, Jönköping
, Linköping
, Haninge
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi bemannar nu upp vår mejerikund i Kalmar.
Detta är ett bra heltidsjobb med omgående start, fasta arbetstider på schema dagtid.
Kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker nu C chaufför till Sveriges största mejeri. Vår kund är belägen centralt i Kalmar. Är du en chaufför med hög service-känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet?
Då är detta jobbet för dig!
Platserna kommer tillsättas och schemaläggas snarast, så sänd in din ansökan redan idag. Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning. Vi erbjuder en 6 månaders provanställning.
Arbetsuppgifter Du kommer lasta & lossa samt köra mejeriprodukter internt mellan 2 anläggningar i Kalmar så kallade (mellantransporter), godset hanteras vanligtvis i burar men även pall och liknande förekommer. Du har trucken som hjälpmedel och har med fördel erfarenhet av att lasta och lossa gods. Säkerhet och ordning står högt på dagordningen, men också ett omhändertagande av lastbilen som du kommer ansvara för.
För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter hos vår kund. Därför är det viktigt du trivs med att ha kontakt med kollegor, och har en positiv energi.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Arbetstid: Heltids schema mån-fre dagtid
Start: Uppdragsperioden startar omgående för rätt person, det krävs ca 1 veckas utbildning innan man kan hantera uppdraget fullt ut.
Lön: Bra lön enligt kollektivavtal.
Företaget har kollektivavtal Livs.
Kravprofil
Svenskt körkort med C-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort (ledstapel)
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Kunna jobba sommarperioden 2025
Vara tillgänglig för utbildningsdagar
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom transport. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090539-1801242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Dragonvägen 7 (visa karta
)
392 39 KALMAR Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9697456