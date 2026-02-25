Meet & Greet Agent Arlanda
2026-02-25
Just nu söker Aviator Meet & Greet Agents till Stockholm Arlanda Airport.
Vill du vara med och påverka reseupplevelsen för våra passagerare? Trivs du med att möta människor från världens alla hörn och ge service i toppklass?
Aviator söker just nu flera Meet & Greet Agents som är en del av den operativa verksamheten inom Passagerarservice. I rollen välkomnar, guidar och assisterar du passagerare vid self service check-in och bag drop, och bidrar till att ge våra resenärer en positiv start på sin flygupplevelse. Vi erbjuder både tillsvidareanställningar på 75% med inledande provanställning och tidsbegränsade anställningar på deltid (75%) till och med oktober med eventuell möjlighet till förlängning. Vi har kursstart under våren 2026, med start under mars samt löpande under våren.
Vi söker morgonpigga kollegor som inte har några problem att ta sig till Stockholm-Arlanda flygplats för morgonpass med start från kl. 03:15.
Som Meet & Greet Agent ansvarar du för att:
Välkomna och guida passagerare i terminalen Assistera vid self service check-in och bag drop Besvara passagerarnas frågor på ett professionellt och serviceinriktat sätt Bidra till ett smidigt passagerarflöde Representera Aviator som företagets ansikte utåt
För att trivas och lyckas i rollen som Meet & Greet Agent behöver du vara en serviceinriktad person som sätter passageraren i fokus och har lätt för att skapa professionella och trevliga möten.
Kvalifikationer för rollen
Du behöver ha viljan och möjligheten att arbeta olika skift och du måste kunna ta dig till och från flygplatsen på dygnets alla timmar
Du ska ha fyllt 18 år
Du har god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska
Du ska ha en pågående/ avslutad gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning med godkända skolbetyg
Du ska vara ostraffad
Det är extra bra om du också:
Har tidigare erfarenhet inom ground handling
Tidigare arbetslivserfarenhet inom service eller inom ett säkerhetsklassat yrke
Om du tidigare har arbetat skift och/eller tidiga morgnar
Krav under rekryteringsprocessen
Då arbetet i den här rollen utförs på säkerhetsklassat område krävs det att du går igenom en säkerhetsprövning under rekryteringsprocessen:
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Godkänd registerkontroll från Transportstyrelsen
Godkänd säkerhetsprövningsintervju
Intyg som styrker din sysselsättning under de senaste 5 åren. Kopior på intyg, skolbetyg, anställningsintyg, certifikat etc kommer att behövas lämnas in i rekryteringsprocessen.
Minst två referenser
Läs mer om rekryteringsprocessen på den här sidan!
Bra att veta: Självklart ser vi till att du får en introduktionsutbildning hos oss den första veckan. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment så att du kan bli varm i kläderna inför din roll som Meet & Greet Agent.
Tjänsten som Meet & Greet Agent förutsätter att du arbetar i skift. Det innebär att du har varierande arbetstider, med arbetspass som kan starta från kl 03:15 eller sent på kvällen/natten, både på veckodagar och helger. Du behöver därför alltid kunna ta dig till och från flygplatsen oavsett tid på dygnet.
Om Aviator Airport Services Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö där säkerheten alltid är vår högsta prioritet tätt följt av utmärkt service. På våra flygplatser möter vi hela världen! Vi ger dig en möjlighet att arbeta på Aviator som genomsyras av ett öppet arbetsklimat och professionalism.
Aviator finns till för resenären, och vår verksamhet drivs av ambitionen att göra flygresandet tryggt, smidigt och mer hållbart genom tjänster som levererar hög kvalitet med ett minskat miljöavtryck. Aviator erbjuder flygbolag ett paket av tjänster beroende på deras behov och önskemål. Våra tjänster som vi erbjuder är incheckning, lastning/lossning av bagage, loungeservice, avisning, flygplanstvätt, verkstadsservice mm. I dagsläget har Aviator verksamhet på flygplatser i Sverige, Finland, Danmark och i Norge. I Sverige erbjuder vi våra tjänster på Arlanda flygplats, Göteborg-Landvetter flygplats och Malmö flygplats.
När du arbetar för Aviator blir du en del av Nordens största aktör inom marktjänster, med en stabil och trygg grund i vår ägargrupp Avia Solutions Group, en global organisation som samlar lång erfarenhet och bred kompetens inom flygbranschen.
Lär känna oss och våra medarbetare bättre på denna sida!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god representant för Aviators värdeord:
Respect - Flexibility - Passion - Responsibility - Customer Focus
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 mars, vi utför urval och intervjuer löpande. Så ansöker du
