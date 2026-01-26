Medlemsvärvare sökes av Företagarombudsmannen
Är du en duktig kommunikatör med intresse för samhällsfrågor? Just nu söker Företagarombudsmannen nya medlemsvärvare till vårt kontor i Arboga.
Företagarombudsmannen är en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden som arbetat med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagarklimat och ett bättre Sverige sedan 1988.
Företagarombudsmannen är en partipolitiskt oberoende företagarorganisation. Våra förslag har blivit verklighet under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Genom att värva fler stödföretagare kan vi göra ännu mer för att förbättra villkoren för Sveriges företagare.
Vi kontaktar företagare via telefon. Våra arbetstider är mån-tors 8-16 och fredag 8-12. Vårt kontor ligger i centrala Arboga och har kostnadsfria parkeringsplatser.
Som medlemsvärvare hos oss kommer du ha goda förtjänstmöjligheter. Vi tror att du har ett starkt självförtroende och en vilja att lyckas. Du är en positiv person som har lätt att få kontakt med människor oavsett bakgrund och bransch. Tidigare säljerfarenhet är inget krav. Din personlighet är viktigare än din bakgrund. Eftersom arbetet kräver kundkontakt behöver du kunna tala och skriva svenska felfritt.
Vi coachar och utbildar vår personal kontinuerligt. Du kommer ingå i ett sammansvetsat gäng som arbetat många år tillsammans. För oss är trivseln viktig och vi har därför många gemensamma aktiviteter.
Vill du söka tjänsten eller veta mer, hör av dig till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: sofie.norlin@dnv.se
