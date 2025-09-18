Medlemsrekryterare till Hyresgästföreningen Umeå
2025-09-18
Är du utåtriktad och gillar att möta människor? Vill du ha ett varierande arbete med stor personlig frihet? Nu har du möjlighet att arbeta i Sveriges viktigaste folkrörelse.
Hyresgästföreningen Region Norrland söker en ny medlemsrekryterare. Arbetet sker i bostadsområden och din huvuduppgift är att genom uppsökande verksamhet rekrytera medlemmar på kvällstid.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen som medlemsrekryterare:
• Du är resultatinriktad och motiveras av att jobba mot uppsatta mål.
• Du har lätt för att skapa relationer och är lösningsfokuserad.
• Självständig
• Du trivs med att jobba kvällstid
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Lämplig bakgrund
• Flera års arbetslivserfarenhet
• Säljerfarenhet
• Kanske jobbar du idag i inom telemarketing men vill röra mer på kroppen?
Vi erbjuder
• Ett heltidsjobb med kollektivavtal
• Grundlön + provision
• Ett arbete där du till stor del själv styr din arbetsdag.
Krav för tjänsten
• Körkort och bil är ett krav. Resor och övernattningar förekommer i begränsad omfattning.
• Du talar flytande svenska, fler språk är meriterande som ex. finska.
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-31. Har du frågor är du välkommen att ringa Kenneth Eklöf, enhetschef medlemsutveckling, tel. 0702336580 eller fackliga representanter Johannah Malmin SACO 010-459 18 03 eller Jonas Eriksson 010 459 18 33, Handels 010-459 18 19, Åsa Eriksson Journalisterna 010 459 18 11.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Att arbeta hos oss
För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver, något som också är en framgångsfaktor om du ska lyckas som medlemsrekryterare.
Hyresgästföreningen strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar för ökad mångfald och ser gärna en spridning i ålder, kön och bakgrund hos våra medarbetare.
Hyresgästföreningen finns över hela Sverige, indelat i nio regioner runt om i landet och ett förbundskontor i Stockholm. Vi är cirka 9 000 förtroendevalda och 850 anställda som tillsammans arbetar för att du och dina grannar ska ha ett bra boende. Med en stark lokal närvaro i bostadsområdet är vi den naturliga mötesplatsen för boendefrågor. Tillsammans gör vi skillnad för dagens och morgondagens hyresgäster.
I Region Norrland är vi cirka 40 anställda och över 45 000 medlemmar. Vår natursköna region sträcker sig från Sveriges topp till träpatronernas rike i Sundsvall, kust till inland. Vi har bemannade kontor i Kiruna, Gällivare, Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Kontor som vi delar med övriga kollegor som arbetar med folkrörelseutveckling, förhandling, juridik och kommunikation. Ersättning
Grundlön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef medlemsutveckling
Kenneth Eklöf kenneth.eklof@hyresgastforeningen.se 0702336580 Jobbnummer
9514851